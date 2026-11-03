索尼在Back Market的以旧换新活动中，为二手PS5提供最高400美元的回收价

索尼公司已开始向用户发送通知，邀请他们通过以旧换新计划出售自己的二手PlayStation 5游戏主机，并可获得最高400美元的补偿。

此次活动的合作伙伴是Back Market平台，索尼自2024年起便与其展开合作。该活动恰逢《侠盗猎车手VI》即将发售之际——此时游戏主机的需求通常会激增，而新机型的价格仍居高不下。

只有当用户提供至少两个DualSense手柄，且PS5标准版（带光驱）的技术状态和外观状况均处于最佳状态（Grade 0）时，才能获得400美元的最高补偿。 每台设备的实际估价将单独计算，具体取决于配置、技术参数以及是否配备光驱。

尽管与GameStop等部分零售商相比（这些商家以店内积分形式提供最高275美元的主机回收价），该方案颇具吸引力，但在eBay等二手交易平台上出售可获得约450至500美元的收益。 不过，考虑到佣金和运费，与Back Market相比，价格差异就微乎其微了。预计以更实惠的价格推出翻新设备，将有助于扩展PlayStation生态系统，并增加PS Plus的订阅用户数量。

来源：Back Market。

Rockstar Games发布了《侠盗猎车手VI》的一段90秒新发售预告片。 该预告片展现了受迈阿密美学启发的怀斯城（Vice City）氛围，并收录了为游戏创作音乐的电子乐二人组Justice的新曲。

Xbox 已获得《侠盗猎车手VI》在游戏发售时的云端流媒体独家播放权。

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