盖布·纽维尔庆祝64岁生日：Steam上的数十亿收入、超级游艇以及Valve商业帝国

2026年11月3日，Valve联合创始人盖布·纽维尔将迎来64岁生日。 据《福布斯》估算，他的净资产约为102亿美元，而他创立的公司掌控着全球最大的电脑游戏销售平台之一。 Steam为Valve带来数十亿美元的收入，《反恐精英2》通过数字道具赚取巨额利润，而这位企业家本人甚至可以多年不推出热门游戏系列的续作。

与大多数科技界亿万富翁不同，纽维尔很少公开露面，大部分时间都在游艇上度过。 2025年，他收购了荷兰造船公司Oceanco，此外他还对海洋研究、神经技术和人工智能等领域颇有兴趣。

UA.News将为您揭秘盖布·纽维尔的商业帝国究竟赚了多少钱，Valve如何将免费游戏转变为巨额收入来源，这位企业家为何收购超级游艇制造商，以及他对自身成功的看法。

即使没有Valve的新游戏，Steam也能赚取数十亿

纽维尔最重要的商业成就并非《半条命》，甚至不是《反恐精英》，而是Steam平台。该服务于2003年上线，最初仅用于更新Valve的游戏，但逐渐发展成为一家全球性的数字商店。

如今，Steam集游戏销售、游戏内道具、社交功能、云端存档以及开发者工具于一体。Valve不再必须开发自己的爆款游戏来获取收入，只需用户通过其平台购买其他工作室的产品即可。

据 GameDiscoverCo 估算，2025 年 Steam 游戏总毛收入达到约 169 亿美元。 其中约149.8亿美元来自第三方项目，另有19.5亿美元来自Valve自研游戏，主要是《反恐精英2》。

Steam的主要收入来源是佣金。标准费率为30%，但针对最成功的游戏设有降幅：超过1000万美元的部分费率降至25%，超过5000万美元的部分费率降至20%。

据GameDiscoverCo估算，2025年Valve仅从第三方游戏获得的佣金收入就可能达到约35.4亿美元。平均有效佣金率约为24%。

这还未计入该公司自有游戏及 other 业务领域的整体经济效益。Steam的规模也可通过用户数量来衡量。在纽维尔生日的前一天，该平台的在线用户数超过了4260万。

对于Valve而言，这种模式尤为有利。公司不仅能从海量的第三方产品中获利，其财务业绩对单个游戏发行的成功依赖程度，也远低于传统发行商。

纽维尔身家几何？Valve归谁所有？

据《福布斯》报道，截至2026年11月2日，纽维尔的净资产估计约为102亿美元。这使他始终位列全球游戏行业最富有的人之列。

他财富的主要部分来自其在Valve的持股价值及其他资产。《福布斯》估计，纽维尔至少持有该公司一半的股份。确切的股权分配比例并未公开披露。

Valve的私有性质是其在市场上表现异常的原因之一。该公司未在证券交易所上市，因此无需向投资者展示每季度的利润增长，也无需定期解释为何某个项目会延期。

相比之下，大型上市公司必须向股东汇报并兑现财务预测。一款重磅游戏的发布失利或延期，都可能影响其市值。

Valve则拥有更大的实验空间。它可以投资硬件设备开发，暂停游戏开发，或者花费数年时间研发技术，而无需设定具体的发布日期。

然而，Steam的财务成功却引起了监管机构的关注。2026年1月，英国竞争上诉法庭批准了一项针对Valve的集体诉讼，索赔金额高达6.56亿英镑。 原告方指控该公司滥用其在数字分发市场中的支配地位，并收取过高的佣金。

《反恐精英2》：皮肤和宝箱收入突破10亿美元

《反恐精英2》已成为Valve业务中的一大现象。该游戏虽免费分发，但其经济体系建立在数字道具、钥匙、通行证的销售以及用户间交易手续费的基础上。

该系统中最著名的元素当属皮肤——即武器的装饰性外观，虽然在比赛中不会带来任何优势，但可能具有相当高的市场价值。 部分稀有道具售价高达数千美元，而特别珍贵的物品甚至可达数十万美元。甚至有报道称，某些交易的金额超过100万美元。不过，Valve的主要收入来源仍是用户的大量交易。

2026年1月，分析师兼博主ZestyJesus公布了《反恐精英2》的收入研究报告。据他估算，在研究涵盖的这一年期间，玩家共开出了超过4亿个箱子。

大多数此类箱子的开启钥匙售价约为2.50美元。因此，仅靠这些钥匙的销售就可能带来超过10亿美元的总收入。 该公司还通过Steam社区市场获得额外收入。据该分析师估算，一年内该平台上的《反恐精英》道具交易量约为7.54亿笔，总金额约12.2亿美元。

扣除Valve的佣金后，这些交易可能为公司带来了约1.66亿美元的收入。总体而言，该研究估算《反恐精英2》的收入超过11.6亿美元，且尚未完全计入其他变现来源。

这些是基于公开数据的独立估算，并非Valve的官方报告。此外，总收入并不等同于净利润。 从商业角度来看，《反恐精英》展示了数字产品如何在无需采用传统“每推出新版本就销售”的模式下，持续数十年创造收益。 公司负责维护游戏、发布更新、添加道具并提供交易系统，而用户则自主形成对数字资产的需求。

与此同时，随机奖励机制因其与赌博的相似性而备受争议，尤其当涉及未成年玩家时。

小团队，巨额收入

Valve的另一个不同寻常之处在于其员工数量相对较少。 2024年7月，记者获得了此前在Wolfire Games诉Valve案中被隐瞒的法庭文件数据。这些文件包含了员工人数及相关运营成本的信息。

据这些文件显示，2021年该公司仅有336名员工。其中181人从事游戏开发，79人负责Steam平台运营，41人从事硬件设备开发，另有35人从事行政管理工作。

员工总薪酬约为4.445亿美元。若将该金额除以员工人数，人均薪酬超过130万美元。

不过，将此称为“平均工资”并不准确。文件并未披露薪酬的完整结构，其中可能包含可观的奖金及其他形式的奖励。

Valve以相对扁平化的管理结构而闻名。员工在选择项目方面享有相当大的自由度，可以围绕有前景的创意组建团队，而无需受制于严格的企业层级体系。

这种组织形式虽有助于开展创新尝试，但也存在弊端。项目可能失去优先级，团队可能转而处理其他任务，导致开发进度拖延。

尽管如此，Valve的财务效益主要归因于其商业模式。该公司并非独立开发每一款游戏，而是为数千家其他工作室的产品销售提供基础设施。从这个意义上说，Steam更像是一个技术市场，而非传统的游戏发行商。

盗版作为服务问题：助力Steam的准则

纽维尔最著名的言论之一，是他2011年在接受《剑桥学生报》采访时关于盗版的表态：“盗版几乎总是服务层面的问题，而非价格问题。”

这位企业家解释道，如果盗版产品全天候可用、没有地域限制且安装简便，用户自然会选择它；而合法版本则需要等待数月，或者在实体商店中费力寻找。

纽维尔还批评了那些给合法购买者带来不便的过度防拷贝系统。正是这种做法帮助Steam形成了竞争优势。 用户可获得统一的游戏库、自动更新、存档同步以及重新下载已购产品的功能。

季节性促销在该服务的流行中发挥了重要作用，在此期间游戏价格可能会大幅下调。对于开发商而言，这种模式使他们能够接触到国际受众，而无需生产实体光盘或与零售网络合作。

然而，事情也有另一面。用户在Steam上建立的游戏库越丰富，他们就越难完全转投其他服务。这对竞争对手来说带来了额外的困难，而对Valve而言，则确保了用户群的长期忠诚度。

为什么Valve可以不发《半条命3》

与该公司财务独立性相关联的，正是游戏行业最大的谜团之一——《半条命3》的缺席。 自2007年《半条命2：第二章》发布以来，该系列的粉丝们已经等待了近二十年，期盼着戈登·弗里曼故事的延续。

对于大多数游戏发行商而言，如此受欢迎的系列无疑是显而易见的商业资产。推出新作本可以带来巨大的销量。 然而，Valve并不急于利用这一机会。该公司通过Steam、《反恐精英》及其他产品获利，因此并不急需推出新的重磅大作。

2024年11月，在《半条命2》问世20周年之际，Valve发布了一部纪录片，片中开发者们讲述了未实现的《第三章》（Episode Three）开发历程。

事实证明，该游戏的开发工作确实曾进行过。团队曾尝试过新的游戏机制，但随后开发人员被调往其他项目。纽维尔本人也承认，他未能找到足够有说服力的理由来制作第三章。

“我个人的失误在于，我走入了死胡同，”盖布·纽维尔说道。

这位企业家解释说，他当时不明白新游戏该如何推动该系列向前发展。在他看来，仅仅完成剧情是不够的。

2020年，Valve通过虚拟现实游戏《半条命：艾莉克斯》重返《半条命》宇宙。然而，该作并非《半条命2：第二章》的直接续作。

自有船厂和111米长的游艇：纽维尔把钱花在哪里

纽维尔近年来最引人注目的收购都与海洋有关。这位企业家长期以来一直热衷于潜水和海洋研究，但在2025年，这一爱好演变为一项独立的大型业务。

8月，荷兰造船公司Oceanco正式宣布易主。新所有者是一家与纽维尔有关联的企业实体。

Oceanco 专门为全球最富有的人士打造大型定制超级游艇。其知名项目包括为亚马逊创始人杰夫·贝索斯打造的“Koru”号。

Oceanco的收购金额未予披露。不过，纽维尔由此获得了对该公司的控制权，包括其生产基础设施以及制造技术复杂船舶的经验。

2025年11月，Oceanco向这位企业家交付了长111米的超级游艇“Leviathan”。该船配备了柴油-电力推进系统、科研设施、潜水中心及医疗设施。

纽维尔致力于特别关注船员的需求、工作便利性以及空间的共享利用。

“我们知道自己要求的是非传统的解决方案，而Oceanco满怀热情地接受了这一挑战，”他在谈及“Leviathan”号的建造时说道。

2026年，这位企业家另一艘游艇——93米长的“Draak”号也浮出水面。这两艘船都与他的海洋项目息息相关。

纽厄尔的另一项业务是Inkfish组织，该组织致力于支持海洋研究，并利用专用船只和设备开展科学考察。

因此，他对游艇的兴趣并不局限于购买奢侈品。部分海上基础设施被用于科研，而收购Oceanco则使这位企业家得以直接涉足造船业。

潜水代替办公室：Valve创始人如何生活

尽管身家数十亿，盖布·纽维尔并不打算停止工作。2025年7月，这位企业家在接受博主扎尔卡尔·萨利耶夫的采访时，谈到了自己的生活方式。 Valve创始人坦言，他大部分时间都在游艇上度过，将工作与潜水、健身和休闲相结合。

“我醒来后工作，然后去潜水，接着继续工作。之后要么再去潜一次水，要么去健身房锻炼，”纽维尔在描述自己的一天时说道。

据这位企业家称，他每周工作七天，而且经常直接在游艇上的卧室里办公。不过，这样的日程安排对他来说并不觉得累，因为他把大部分时间都投入到了自己真正感兴趣的项目上。

“我喜欢工作。这很有趣。对我来说，这不像是在工作，”Valve的创始人说道。

纽维尔解释说，实际上他很久以前就感觉自己像个退休人士了。在他看来，人们通常梦想着结束职业生涯，以便终于能从事自己喜欢的事情。而他自己已经拥有了这样的机会，也不认为有什么理由要放弃这份能带来快乐的工作。

这位亿万富翁在回答关于财务成功原因的问题时，其回答同样引人入胜。在采访中，纽维尔强调了运气以及职业生涯中曾共事过的伙伴们所发挥的作用。

“运气，以及身边有真正出色的人，”他如此解释自己成功的关键因素。

这位企业家指出，他很多成就都要归功于才华横溢的同事，特别是职业生涯初期曾共事的微软专家尼尔·康森、道格·克兰德和杰夫·哈伯斯。 纽维尔还指出，人们在分析成功亿万富翁的故事时，往往忽略了那些帮助他们取得财务成就的偶然因素和具体情境。

人工智能：通往未来的“作弊码”

除了海洋研究外，纽维尔还向神经技术领域投入资源。他是Starfish Neuroscience公司的联合创始人，该公司致力于开发电子设备与人类神经系统交互的技术。

从长远来看，此类解决方案可应用于医疗、康复以及开发新的设备操控方式。与此同时，纽维尔坚信，最大的技术变革将与人工智能相关。

在2025年的一次采访中，盖布·纽维尔将人工智能的发展比作个人电脑和互联网的出现。 在他看来，机器学习和人工智能系统将对几乎所有商业领域产生深远影响，而运用新技术的能力将成为重要的竞争优势。

“人工智能将成为那些能够善加利用它的人的‘秘籍’，”Valve创始人表示。

纽维尔建议，不仅程序员应掌握人工智能工具。据他介绍，这同样适用于会计师、律师及其他专业人士。

对于Valve而言，这些技术同样开辟了新的机遇。生成式人工智能已应用于电脑游戏的开发，而神经计算机接口则有望改变玩家与虚拟世界的互动方式。

然而，与Steam或《反恐精英》不同，这些领域目前尚不能被称为经得起考验的数十亿收入来源。这是对未来的投资，其商业前景仍不明朗。

现年64岁的纽维尔依然是科技界亿万富翁中一个非同寻常的典范。 他并不追求每年推出一款新的《半条命》，无需向股市股东汇报业绩，甚至可以悠闲地在游艇上工作，同时发展游戏平台、造船业和神经技术。

他商业帝国的最大财务悖论在于：Valve并不需要开发新游戏，也能持续赚取数十亿美元。 只要用户在Steam上购买游戏、开《反恐精英》宝箱并交易数字道具，纽维尔的业务就会获得新的收入。

正因如此，这位游戏界最富有的人之一，多年来始终对数百万客户最关心的问题置之不理： 《半条命3》何时发布？

关注我们在