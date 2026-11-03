Gabe Newell obchodzi 64. urodziny: miliardy na Steamie, superjachty i imperium biznesowe Valve

3 listopada 2026 roku współzałożyciel firmy Valve, Gabe Newell, skończy 64 lata. Według szacunków magazynu „Forbes” jego majątek wynosi około 10,2 mld dolarów, a założona przez niego firma kontroluje jedną z największych platform sprzedaży gier komputerowych na świecie. Steam przynosi Valve miliardowe przychody, Counter-Strike 2 zarabia ogromne kwoty na przedmiotach cyfrowych, a sam przedsiębiorca może sobie pozwolić na to, by przez lata nie wydawać kolejnych części popularnych serii.

W przeciwieństwie do większości technologicznych miliarderów Newell rzadko pojawia się publicznie i znaczną część czasu spędza na jachtach. W 2025 roku nabył holenderską firmę stoczniową Oceanco, a wśród jego innych zainteresowań znajdują się badania oceaniczne, neurotechnologie oraz sztuczna inteligencja.

UA.News opowiada, ile zarabia firma Gabe’a Newella, w jaki sposób Valve przekształciło darmowe gry w źródło ogromnych dochodów, dlaczego przedsiębiorca kupił producenta superjachtów oraz co mówi o swoim sukcesie.

Steam zarabia miliardy nawet bez nowych gier Valve

Głównym osiągnięciem biznesowym Newella nie była gra „Half-Life”, ani nawet „Counter-Strike”, ale platforma Steam. Usługa uruchomiona w 2003 roku początkowo służyła do aktualizacji gier Valve, ale stopniowo przekształciła się w globalny sklep cyfrowy.

Obecnie Steam łączy sprzedaż gier, przedmiotów w grach, funkcje społecznościowe, zapisy w chmurze oraz narzędzia dla deweloperów. Valve nie musi już koniecznie tworzyć własnego hitu, aby generować przychody. Wystarczy, że użytkownicy kupują produkty innych studiów za pośrednictwem tej platformy.

Według szacunków GameDiscoverCo w 2025 roku łączne przychody brutto z gier na Steamie wyniosły około 16,9 mld dolarów. Z tej kwoty około 14,98 mld dolarów przypadało na projekty zewnętrzne, a kolejne 1,95 mld dolarów – na własne gry Valve, głównie Counter-Strike 2.

Głównym źródłem przychodów serwisu Steam są prowizje. Standardowa stawka wynosi 30%, ale dla najpopularniejszych gier przewidziano obniżkę: do 25% od części przychodów powyżej 10 mln dolarów oraz do 20% od części powyżej 50 mln dolarów.

Według obliczeń GameDiscoverCo w 2025 roku Valve mogło uzyskać około 3,54 mld dolarów wyłącznie z prowizji od gier zewnętrznych. Średnia efektywna stawka wyniosła około 24%.

Nie uwzględnia to przy tym całej ekonomii własnych gier firmy ani innych obszarów działalności. Skalę serwisu Steam można ocenić również na podstawie liczby użytkowników. W przeddzień urodzin Newella liczba użytkowników jednocześnie zalogowanych na platformie przekraczała 42,6 mln.

Dla Valve taki model jest szczególnie korzystny. Firma czerpie przychody z ogromnej liczby produktów innych twórców, a jej wyniki finansowe w znacznie mniejszym stopniu zależą od sukcesu pojedynczej premiery niż w przypadku tradycyjnych wydawców.

Ile pieniędzy ma Newell i do kogo należy Valve

Według danych magazynu Forbes, na dzień 2 listopada 2026 r. majątek Newella szacowano na około 10,2 mld dolarów. Dzięki temu pozostaje on w gronie najbogatszych osób światowej branży gier.

Główna część jego majątku wynika z wartości udziałów w Valve oraz innych aktywów. Magazyn „Forbes” szacuje, że Newellowi należy co najmniej połowa firmy. Dokładny podział udziałów nie jest publicznie ujawniany.

Prywatny charakter firmy Valve jest jedną z przyczyn jej nietypowego zachowania na rynku. Firma nie jest notowana na giełdzie, więc nie ma obowiązku wykazywania inwestorom kwartalnego wzrostu zysków ani regularnego wyjaśniania, dlaczego realizacja danego projektu się opóźnia.

Dla porównania, duże spółki publiczne muszą składać sprawozdania przed akcjonariuszami i realizować prognozy finansowe. Nieudana premiera lub przesunięcie terminu wydania dużej gry może wpłynąć na ich kapitalizację rynkową.

Valve ma znacznie większą swobodę eksperymentowania. Może inwestować w tworzenie urządzeń, wstrzymywać prace nad grami lub przez lata pracować nad technologiami bez konkretnej daty ich wprowadzenia na rynek.

Jednak sukces finansowy platformy Steam przyciąga uwagę organów regulacyjnych. W styczniu 2026 roku brytyjski Sąd Apelacyjny ds. Konkurencji zezwolił na kontynuację pozwu zbiorowego przeciwko Valve na kwotę do 656 mln funtów. Powodowie twierdzą, że firma nadużywa swojej pozycji na rynku dystrybucji cyfrowej i nakłada nadmierne prowizje.

Counter-Strike 2: ponad miliard dolarów na skiny i skrzynki

Osobnym fenomenem biznesowym Valve stała się gra Counter-Strike 2. Gra jest dystrybuowana za darmo, ale jej ekonomia opiera się na sprzedaży cyfrowych przedmiotów, kluczy, przepustek oraz prowizjach od transakcji między użytkownikami.

Najbardziej znanym elementem tego systemu stały się skórki — kosmetyczne modyfikacje broni, które nie dają przewagi w rozgrywce, ale mogą mieć znaczną wartość rynkową. Niektóre rzadkie przedmioty sprzedają się za tysiące dolarów, a szczególnie cenne egzemplarze — za setki tysięcy. Znane są nawet doniesienia o transakcjach o wartości ponad 1 mln dolarów. Jednak główne dochody Valve pochodzi z masowych transakcji użytkowników.

W styczniu 2026 roku analityk i bloger ZestyJesus opublikował analizę przychodów z gry Counter-Strike 2. Według jego obliczeń w badanym okresie rocznym gracze otworzyli ponad 400 mln skrzynek.

Klucz do otwarcia większości takich skrzynek kosztuje około 2,50 dolara. Zatem sama ich sprzedaż mogła zapewnić ponad 1 mld dolarów przychodów brutto. Dodatkowe środki firma czerpie z platformy Steam Community Market. Według szacunków badacza w ciągu roku na tej platformie miało miejsce około 754 mln transakcji dotyczących przedmiotów z gry Counter-Strike o łącznej wartości około 1,22 mld dolarów.

Biorąc pod uwagę prowizje Valve, transakcje te mogły przynieść firmie dodatkowe około 166 mln dolarów. Ogólnie rzecz biorąc, w badaniu oszacowano przychody z Counter-Strike 2 na ponad 1,16 mld dolarów, nie uwzględniając w pełni innych źródeł monetyzacji.

Są to niezależne obliczenia oparte na danych publicznie dostępnych, a nie oficjalne sprawozdania Valve. Ponadto przychody brutto nie są równoznaczne z zyskiem netto. Z biznesowego punktu widzenia Counter-Strike pokazuje, jak produkt cyfrowy może przez dziesięciolecia generować zyski bez tradycyjnego modelu sprzedaży każdej nowej wersji. Firma wspiera grę, wydaje aktualizacje, dodaje przedmioty i zapewnia system handlowy, podczas gdy użytkownicy samodzielnie kształtują popyt na aktywa cyfrowe.

Jednocześnie mechanika losowych nagród pozostaje kontrowersyjna ze względu na podobieństwo do gier hazardowych, zwłaszcza w przypadku nieletnich graczy.

Niewielki zespół generujący ogromne przychody

Kolejną niezwykłą cechą Valve jest stosunkowo niewielka liczba pracowników. W lipcu 2024 roku dziennikarze uzyskali dostęp do wcześniej utajnionych danych z akt sądowych w sprawie Wolfire Games przeciwko Valve. Dokumenty zawierały informacje o liczbie pracowników i kosztach ich utrzymania.

Zgodnie z nimi w 2021 roku firma zatrudniała zaledwie 336 pracowników. Spośród nich 181 pracowało nad grami, 79 – nad platformą Steam, 41 – nad sprzętem, a kolejnych 35 należało do działu administracyjnego.

Łączne wynagrodzenia personelu wyniosły około 444,5 mln dolarów. Jeśli podzielimy tę kwotę przez liczbę pracowników, otrzymamy ponad 1,3 mln dolarów na osobę.

Jednak nazywanie tego średnią pensją jest nieprawidłowe. Dokumenty nie ujawniają pełnej struktury wynagrodzeń, które mogły obejmować znaczne premie i inne formy wynagrodzenia.

Valve znana jest ze stosunkowo horyzontalnego systemu zarządzania. Pracownicy mają znaczną swobodę w wyborze projektów i mogą skupiać się na obiecujących pomysłach bez sztywnej korporacyjnej hierarchii.

Taka organizacja sprzyja eksperymentowaniu, ale ma też swoje wady. Projekty mogą tracić priorytet, zespoły – przechodzić do innych zadań, a prace rozwojowe – się przedłużać.

Mimo to efektywność finansowa Valve wynika przede wszystkim z jej modelu biznesowego. Firma nie tworzy każdej gry samodzielnie, lecz zapewnia infrastrukturę do sprzedaży produktów tysięcy innych studiów. W tym sensie Steam bardziej przypomina technologiczną platformę handlową niż tradycyjnego wydawcę.

Piractwo jako problem serwisu: zasada, która pomogła Steamowi

Jedną z najbardziej znanych wypowiedzi Newella były słowa na temat piractwa w wywiadzie dla „The Cambridge Student” w 2011 roku: „Piractwo prawie zawsze jest problemem serwisu, a nie ceny”.

Przedsiębiorca wyjaśnił, że użytkownik może zdecydować się na produkt piracki, jeśli jest on dostępny przez całą dobę, bez ograniczeń geograficznych i skomplikowanej instalacji, podczas gdy na legalną wersję trzeba czekać miesiącami lub szukać jej w sklepach stacjonarnych.

Newell krytykował również nadmierne systemy zabezpieczeń przed kopiowaniem, które powodują utrudnienia dla legalnych nabywców. Właśnie takie podejście pomogło serwisowi Steam wypracować przewagę konkurencyjną. Użytkownik otrzymuje jedną bibliotekę gier, automatyczne aktualizacje, synchronizację stanów gry oraz możliwość ponownego pobrania zakupionych produktów.

Dużą rolę w popularności serwisu odegrały sezonowe wyprzedaże, podczas których ceny gier mogą znacznie spaść. Dla twórców taki model otworzył dostęp do międzynarodowej publiczności bez konieczności produkcji fizycznych kopii i współpracy z sieciami detalicznymi.

Jest jednak też druga strona medalu. Im więcej użytkowników tworzy swoje biblioteki na Steamie, tym trudniej jest im całkowicie przejść na inną platformę. Dla konkurencji stwarza to dodatkowe trudności, a dla Valve zapewnia długoterminową lojalność odbiorców.

Dlaczego Valve może sobie pozwolić na niewydawanie Half-Life 3

Z niezależnością finansową firmy wiąże się jedna z największych zagadek branży gier — brak Half-Life 3. Od czasu premiery Half-Life 2: Episode Two w 2007 roku fani serii od prawie dwóch dekad czekają na kontynuację historii Gordona Freemana.

Dla większości wydawców gier tak popularna seria byłaby oczywistym atutem komercyjnym. Wydanie nowej części mogłoby zapewnić ogromną sprzedaż. Jednak Valve nie spieszy się z wykorzystaniem tej okazji. Firma zarabia na Steamie, Counter-Strike’u i innych produktach, więc nie ma pilnej potrzeby tworzenia nowego hitu.

W listopadzie 2024 roku, z okazji 20. rocznicy premiery Half-Life 2, Valve opublikowało film dokumentalny, w którym twórcy opowiedzieli o niezrealizowanym Episode Three.

Okazało się, że prace nad grą rzeczywiście trwały. Zespół eksperymentował z nowymi mechanikami, ale z czasem programistów przeniesiono do innych projektów. Sam Newell przyznał, że nie udało mu się znaleźć wystarczająco przekonującego powodu, by stworzyć trzeci epizod.

„Moim osobistym niepowodzeniem było to, że znalazłem się w ślepym zaułku” – powiedział Gabe Newell.

Przedsiębiorca wyjaśnił, że nie rozumiał, w jaki sposób nowa gra miałaby popchnąć serię do przodu. Samo zakończenie fabuły, jego zdaniem, nie wystarczało.

W 2020 roku firma Valve powróciła do uniwersum Half-Life z grą Half-Life: Alyx przeznaczoną dla rzeczywistości wirtualnej. Nie była ona jednak bezpośrednią kontynuacją Half-Life 2: Episode Two.

Własna stocznia i 111-metrowy jacht: na co Newell wydaje pieniądze

Najciekawsze zakupy Newella z ostatnich lat związane są z oceanem. Przedsiębiorca od dawna pasjonuje się nurkowaniem i badaniami morskimi, ale w 2025 roku ta pasja przekształciła się w odrębny, duży biznes.

W sierpniu holenderska firma stoczniowa Oceanco oficjalnie ogłosiła zmianę właściciela. Nowym właścicielem stała się struktura powiązana z Newellem.

Oceanco specjalizuje się w budowie dużych, indywidualnie projektowanych superjachtów dla najbogatszych ludzi świata. Wśród jej znanych projektów znajduje się jacht „Koru” dla założyciela Amazona, Jeffa Bezosa.

Koszt nabycia Oceanco nie został ujawniony. Newell uzyskał jednak kontrolę nad firmą dysponującą infrastrukturą produkcyjną oraz doświadczeniem w budowie zaawansowanych technologicznie jednostek pływających.

W listopadzie 2025 roku firma Oceanco przekazała przedsiębiorcy 111-metrową superjacht „Leviathan”. Statek jest wyposażony w napęd spalinowo-elektryczny, pomieszczenia do badań naukowych, centrum nurkowe oraz infrastrukturę medyczną.

Newell starał się zwrócić szczególną uwagę na potrzeby załogi, wygodę pracy oraz wspólne korzystanie z pomieszczeń.

„Wiedzieliśmy, że prosimy o nietypowe rozwiązania, a firma Oceanco z entuzjazmem podjęła to wyzwanie” – opowiadał o tworzeniu „Leviathana”.

W 2026 roku pojawiły się również informacje o kolejnej jachcie przedsiębiorcy — 93-metrowej Draak. Oba statki są związane z jego projektami morskimi.

Kolejnym obszarem działalności Newella jest organizacja Inkfish, która wspiera badania oceaniczne i wykorzystuje specjalistyczne statki oraz sprzęt do ekspedycji naukowych.

Zatem jego zainteresowanie jachtami nie ogranicza się do nabywania przedmiotów luksusu. Część infrastruktury morskiej służy do badań, a zakup firmy Oceanco pozwolił przedsiębiorcy bezpośrednio zaangażować się w przemysł stoczniowy.

Nurkowanie zamiast biura: jak żyje założyciel Valve

Pomimo majątku liczonego w miliardach, Gabe Newell nie zamierza zaprzestać pracy. W lipcu 2025 roku przedsiębiorca opowiedział o swoim stylu życia w wywiadzie udzielonym blogerowi Zalkarowi Salievowi. Założyciel Valve przyznał, że znaczną część czasu spędza na jachcie, łącząc pracę z nurkowaniem, treningami fizycznymi i odpoczynkiem.

„Budzę się, pracuję, idę nurkować z akwalungiem, a potem znowu pracuję. Potem albo ponownie nurkuję, albo ćwiczę na siłowni” – opisał Newell swój typowy dzień.

Według przedsiębiorcy pracuje on siedem dni w tygodniu, często po prostu ze swojej sypialni na jachcie. Jednak taki harmonogram nie wydaje mu się wyczerpujący, ponieważ większość czasu poświęca projektom, które naprawdę go interesują.

„Lubię pracować. To świetna zabawa. Dla mnie to nie przypomina pracy” — zauważył założyciel Valve.

Newell wyjaśnił, że w rzeczywistości już od dawna czuje się jak emeryt. Jego zdaniem ludzie zazwyczaj marzą o zakończeniu kariery, aby wreszcie zająć się tym, co kochają. On sam ma już taką możliwość i nie widzi powodów, by rezygnować z pracy, która sprawia mu przyjemność.

Nie mniej interesująca okazała się odpowiedź miliardera na pytanie o przyczyny sukcesu finansowego. W wywiadzie Newell podkreślił rolę szczęścia oraz ludzi, z którymi współpracował w trakcie swojej kariery.

„Szczęście oraz to, że otaczali mnie naprawdę wspaniali ludzie” – tak wyjaśnił główne czynniki swojego sukcesu.

Przedsiębiorca zaznaczył, że wiele zawdzięcza utalentowanym współpracownikom, w szczególności specjalistom z firmy Microsoft: Neilowi Konzenowi, Dougowi Klanderowi i Jeffowi Harbersowi, z którymi pracował na początku swojej kariery. Newell zwrócił również uwagę na to, że historie odnoszących sukcesy miliarderów są często analizowane bez uwzględnienia przypadkowych zdarzeń i okoliczności, które pomogły im osiągnąć wyniki finansowe.

Sztuczna inteligencja jako „kod na przyszłość”

Oprócz badań morskich Newell inwestuje w neurotechnologie. Jest współzałożycielem firmy Starfish Neuroscience, która opracowuje technologie umożliwiające interakcję urządzeń elektronicznych z ludzkim układem nerwowym.

W przyszłości takie rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie w medycynie, rehabilitacji oraz tworzeniu nowych sposobów sterowania urządzeniami. Jednocześnie Newell jest przekonany, że największe zmiany technologiczne będą związane ze sztuczną inteligencją.

W wywiadzie z 2025 roku Gabe Newell porównał rozwój sztucznej inteligencji do pojawienia się komputerów osobistych i internetu. Jego zdaniem systemy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji będą miały znaczący wpływ na praktycznie wszystkie branże, a umiejętność korzystania z nowych technologii stanie się ważną przewagą konkurencyjną.

„Sztuczna inteligencja stanie się kluczem do sukcesu dla tych, którzy potrafią z niej skorzystać” – stwierdził założyciel firmy Valve.

Newell radził, by nie tylko programiści opanowywali narzędzia sztucznej inteligencji. Jak powiedział, dotyczy to księgowych, prawników i przedstawicieli innych zawodów.

Dla firmy Valve technologie te otwierają również nowe możliwości. Generatywna sztuczna inteligencja jest już wykorzystywana do tworzenia gier komputerowych, a interfejsy neurokomputerowe mogą potencjalnie zmienić sposób interakcji graczy ze światem wirtualnym.

Jednak w przeciwieństwie do Steam czy Counter-Strike, tych obszarów nie można na razie uznać za sprawdzone źródła miliardowych przychodów. Są to inwestycje w przyszłość, których perspektywy komercyjne pozostają niepewne.

W wieku 64 lat Newell pozostaje niezwykłym przykładem technologicznego miliardera. Nie dąży do wydawania co roku nowej części Half-Life, nie rozlicza się przed akcjonariuszami giełdowymi i może sobie pozwolić na pracę z jachtu, rozwijając jednocześnie platformę gier, przemysł stoczniowy i neurotechnologie.

Główny paradoks finansowy jego imperium polega na tym, że Valve nie musi tworzyć nowej gry, aby nadal zarabiać miliardy. Dopóki użytkownicy kupują gry na Steamie, otwierają skrzynki w Counter-Strike i wymieniają się przedmiotami cyfrowymi, firma Newella generuje nowe przychody.

I właśnie dlatego jeden z najbogatszych ludzi świata gier może przez lata nie odpowiadać na pytanie, które interesuje miliony jego klientów: kiedy ukaże się Half-Life 3?

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