Гейб Ньюэлл отмечает 64-летие: миллиарды на Steam, суперъяхты и бизнес-империя Valve

3 ноября 2026 года соучредителю Valve Гейбу Ньюэллу исполняется 64 года. По оценке Forbes, его состояние составляет около $10,2 млрд, а созданная им компания контролирует одну из крупнейших платформ по продаже компьютерных игр в мире. Steam приносит Valve миллиардные доходы, Counter-Strike 2 зарабатывает огромные суммы на цифровых предметах, а сам предприниматель может позволить себе годами не выпускать продолжения популярных франшиз.

В отличие от большинства технологических миллиардеров, Ньюэлл редко появляется на публике и значительную часть времени проводит на яхтах. В 2025 году он приобрел нидерландскую судостроительную компанию Oceanco, а среди его других интересов — исследование океана, нейротехнологии и искусственный интеллект.

UA.News рассказывает, сколько зарабатывает бизнес Гейба Ньюэлла, как Valve превратила бесплатные игры в источник огромных доходов, почему предприниматель купил производителя суперяхт и что он говорит о собственном успехе.

Steam зарабатывает миллиарды даже без новых игр Valve

Главным бизнес-достижением Ньюэлла стала не Half-Life и даже не Counter-Strike, а платформа Steam. Запущенный в 2003 году сервис изначально использовался для обновления игр Valve, но постепенно превратился в глобальный цифровой магазин.

Сегодня Steam объединяет продажу игр, внутриигровых предметов, социальные функции, облачные сохранения и инструменты для разработчиков. Valve больше не обязательно создавать собственный хит, чтобы получать доход. Достаточно, чтобы пользователи покупали продукты других студий через её платформу.

По оценке GameDiscoverCo, в 2025 году общая валовая выручка игр в Steam достигла примерно $16,9 млрд. Из этой суммы около $14,98 млрд приходилось на сторонние проекты, а ещё $1,95 млрд — на собственные игры Valve, преимущественно Counter-Strike 2.

Основным источником дохода Steam является комиссия. Стандартная ставка составляет 30%, но для самых успешных игр предусмотрено снижение: до 25% на часть дохода свыше $10 млн и до 20% на часть свыше $50 млн.

По расчетам GameDiscoverCo, в 2025 году Valve могла получить примерно $3,54 млрд только в виде комиссионных поступлений от сторонних игр. Средняя эффективная ставка составляла около 24%.

И это без учёта всей экономики собственных игр компании и других направлений бизнеса. Масштабы Steam можно оценить и по количеству пользователей. Накануне дня рождения Ньюэлла показатель одновременно подключённых пользователей платформы превышал 42,6 млн.

Для Valve такая модель особенно выгодна. Компания получает доходы от огромного количества чужих продуктов, а её финансовые результаты гораздо меньше зависят от успеха отдельного релиза, чем у традиционных издателей.

Сколько денег у Ньюэлла и кому принадлежит Valve

По данным Forbes, по состоянию на 2 ноября 2026 года состояние Ньюэлла оценивалось примерно в $10,2 млрд. Это позволяет ему оставаться в числе самых богатых людей мировой игровой индустрии.

Основная часть его состояния связана со стоимостью доли в Valve и другими активами. По оценкам Forbes, Ньюэллу принадлежит не менее половины компании. Точное распределение долей публично не раскрывается.

Частный статус Valve — одна из причин её необычного поведения на рынке. Компания не торгуется на фондовой бирже, поэтому не обязана демонстрировать инвесторам ежеквартальный рост прибыли или регулярно объяснять, почему тот или иной проект задерживается.

Для сравнения: крупные публичные корпорации обязаны отчитываться перед акционерами и выполнять финансовые прогнозы. Неудачный релиз или перенос даты выхода крупной игры может повлиять на их рыночную капитализацию.

У Valve гораздо больше пространства для экспериментов. Она может инвестировать в создание устройств, прекращать разработку игр или годами работать над технологиями без конкретной даты их выхода.

Однако финансовый успех Steam привлекает внимание регулирующих органов. В январе 2026 года британский Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции разрешил продолжить коллективный иск против Valve на сумму до 656 млн фунтов стерлингов. Истцы утверждают, что компания злоупотребляет своим положением на рынке цифровой дистрибуции и устанавливает чрезмерные комиссии.

Counter-Strike 2: более миллиарда долларов на скинах и кейсах

Отдельным феноменом бизнеса Valve стала Counter-Strike 2. Игра распространяется бесплатно, но её экономика построена на продажах цифровых предметов, ключей, пропусков и комиссиях за транзакции между пользователями.

Самым известным элементом системы стали скины — косметические оформления оружия, которые не дают преимущества в матче, но могут иметь значительную рыночную стоимость. Некоторые редкие предметы продаются за тысячи долларов, а особенно ценные экземпляры — за сотни тысяч. Известны даже сообщения о сделках стоимостью более $1 млн. Однако основную прибыль Valve получает от массовых операций пользователей.

В январе 2026 года аналитик и блогер ZestyJesus обнародовал исследование доходов Counter-Strike 2. По его подсчётам, в течение исследуемого годового периода игроки открыли более 400 млн контейнеров.

Ключ для открытия большинства таких контейнеров стоит примерно $2,50. Таким образом, только их продажа могла обеспечить более $1 млрд валовых поступлений. Дополнительные средства компания получает от Steam Community Market. По оценке исследователя, за год на платформе было совершено примерно 754 млн сделок с предметами Counter-Strike на общую сумму около $1,22 млрд.

С учётом комиссий Valve такие сделки могли принести компании ещё около $166 млн. В целом исследование оценивало поступления от Counter-Strike 2 в более чем $1,16 млрд без полного учёта других источников монетизации.

Это независимые расчеты на основе открытых данных, а не официальная отчетность Valve. Кроме того, валовые поступления не равны чистой прибыли. С точки зрения бизнеса Counter-Strike демонстрирует, как цифровой продукт может десятилетиями приносить деньги без традиционной модели продажи каждой новой версии. Компания поддерживает игру, выпускает обновления, добавляет предметы и обеспечивает торговую систему, в то время как пользователи самостоятельно формируют спрос на цифровые активы.

В то же время механика случайных наград остается спорной из-за сходства с азартными играми, особенно когда речь идет о несовершеннолетних игроках.

Небольшая команда с огромными доходами

Еще одна необычная особенность Valve — сравнительно небольшое количество сотрудников. В июле 2024 года журналисты получили доступ к ранее скрытым данным из судебных материалов по делу Wolfire Games против Valve. Документы содержали информацию о численности персонала и расходах на его содержание.

Согласно им, в 2021 году в компании работало всего 336 сотрудников. Из них 181 занимался разработкой игр, 79 — платформой Steam, 41 — аппаратным обеспечением, а ещё 35 входили в административный отдел.

Совокупные выплаты персоналу составили примерно $444,5 млн. Если разделить эту сумму на количество сотрудников, получим более $1,3 млн на человека.

Однако называть это средней зарплатой некорректно. Документы не раскрывают полную структуру выплат, которые могли включать значительные бонусы и другие формы вознаграждения.

Valve известна своей относительно горизонтальной системой управления. Сотрудники обладают значительной свободой в выборе проектов и могут объединяться вокруг перспективных идей без жесткой корпоративной вертикали.

Такая организация помогает экспериментировать, но имеет и недостатки. Проекты могут терять приоритет, команды — переходить к другим задачам, а разработка — затягиваться.

Несмотря на это, финансовая эффективность Valve объясняется прежде всего её бизнес-моделью. Компания не создаёт каждую игру самостоятельно, а обеспечивает инфраструктуру для продаж продуктов тысяч других студий. В этом смысле Steam больше напоминает технологический маркетплейс, чем традиционного издателя.

Пиратство как проблема сервиса: принцип, который помог Steam

Одним из самых известных заявлений Ньюэлла стали слова о пиратстве в интервью для The Cambridge Student в 2011 году: «Пиратство почти всегда является проблемой сервиса, а не цены».

Предприниматель объяснял, что пользователь может выбрать пиратский продукт, если тот доступен круглосуточно, без географических ограничений и сложной установки, тогда как легальную версию приходится ждать месяцами или искать в физических магазинах.

Ньюэлл также критиковал чрезмерные системы защиты от копирования, которые создают неудобства для легальных покупателей. Именно этот подход помог Steam сформировать конкурентное преимущество. Пользователь получает единую библиотеку игр, автоматические обновления, синхронизацию сохранений и возможность повторно загружать приобретённые продукты.

Большую роль в популярности сервиса сыграли сезонные распродажи, во время которых цены на игры могут существенно снижаться. Для разработчиков такая модель открыла доступ к международной аудитории без необходимости выпускать физические копии и сотрудничать с розничными сетями.

Однако есть и обратная сторона. Чем больше пользователей формируют свои библиотеки на Steam, тем сложнее им полностью перейти на другой сервис. Для конкурентов это создает дополнительные трудности, а для Valve обеспечивает долгосрочную лояльность аудитории.

Почему Valve может позволить себе не выпускать Half-Life 3

С финансовой независимостью компании связана одна из величайших загадок игровой индустрии — отсутствие Half-Life 3. После выхода Half-Life 2: Episode Two в 2007 году поклонники серии уже почти два десятилетия ждут продолжения истории Гордона Фримена.

Для большинства игровых издателей такая популярная франшиза была бы очевидным коммерческим активом. Выпуск новой части мог бы обеспечить огромные продажи. Однако Valve не спешит использовать эту возможность. Компания зарабатывает на Steam, Counter-Strike и других продуктах, поэтому не испытывает острой необходимости в новом блокбастере.

В ноябре 2024 года, к 20-летию Half-Life 2, Valve выпустила документальный фильм, в котором разработчики рассказали о нереализованном Episode Three.

Оказалось, что работа над игрой действительно велась. Команда экспериментировала с новыми механиками, но впоследствии разработчиков перевели на другие проекты. Сам Ньюэлл признал, что не смог найти достаточно убедительной причины для создания третьего эпизода.

«Моей личной неудачей стало то, что я зашел в тупик», — рассказал Гейб Ньюэлл.

Предприниматель объяснил, что не понимал, как новая игра должна продвинуть серию вперёд. Просто завершить сюжет, по его мнению, было недостаточно.

В 2020 году Valve вернулась во вселенную Half-Life с игрой Half-Life: Alyx для виртуальной реальности. Однако она не стала прямым продолжением Half-Life 2: Episode Two.

Собственная верфь и 111-метровая яхта: на что Ньюэлл тратит деньги

Самые интересные приобретения Ньюэлла последних лет связаны с океаном. Предприниматель давно увлекается дайвингом и морскими исследованиями, но в 2025 году это увлечение превратилось в отдельный крупный бизнес.

В августе нидерландская судостроительная компания Oceanco официально объявила о смене владельца. Новым владельцем стала структура, связанная с Ньюэллом.

Oceanco специализируется на создании крупных индивидуальных суперъяхт для самых богатых людей мира. Среди её известных проектов — Koru для основателя Amazon Джеффа Безоса.

Стоимость приобретения Oceanco не разглашалась. Однако Ньюэлл получил контроль над компанией с производственной инфраструктурой и опытом создания технологически сложных судов.

В ноябре 2025 года Oceanco передала предпринимателю 111-метровую суперъяхту Leviathan. Судно оснащено дизель-электрической силовой установкой, помещениями для научной работы, дайвинг-центром и медицинской инфраструктурой.

Ньюэлл стремился уделить особое внимание потребностям экипажа, удобству работы и совместному использованию помещений.

«Мы знали, что просим нетрадиционных решений, и Oceanco с энтузиазмом приняла этот вызов», — рассказывал он о создании Leviathan.

В 2026 году стало известно и о другой яхте предпринимателя — 93-метровой Draak. Оба судна связаны с его морскими проектами.

Еще одно направление деятельности Ньюэлла — организация Inkfish, которая поддерживает исследования океана и использует специализированные суда и оборудование для научных экспедиций.

Таким образом, его интерес к яхтам не ограничивается приобретением предметов роскоши. Часть морской инфраструктуры используется для исследований, а покупка Oceanco позволила предпринимателю напрямую приобщиться к судостроительной индустрии.

Дайвинг вместо офиса: как живёт основатель Valve

Несмотря на многомиллиардное состояние, Гейб Ньюэлл не собирается прекращать работать. В июле 2025 года предприниматель рассказал о своём образе жизни в интервью блогеру Залкару Салиеву. Основатель Valve признался, что проводит значительную часть времени на яхте, совмещая работу с дайвингом, физическими тренировками и отдыхом.

«Я просыпаюсь, работаю, иду нырять с аквалангом, потом снова работаю. После этого либо ещё раз ныряю, либо занимаюсь в спортзале», — рассказал Ньюэлл, описывая свой обычный день.

По словам предпринимателя, он работает семь дней в неделю, причём часто просто из своей спальни на яхте. Однако такой график не кажется ему изнурительным, поскольку большую часть времени он посвящает проектам, которые его действительно интересуют.

«Мне нравится работать. Это весело. Для меня это не похоже на работу», — отметил основатель Valve.

Ньюэлл пояснил, что фактически уже давно чувствует себя пенсионером. По его мнению, люди обычно мечтают завершить карьеру, чтобы наконец заняться любимыми делами. Сам он уже имеет такую возможность и не видит причин отказываться от работы, которая приносит удовольствие.

Не менее интересным оказался ответ миллиардера на вопрос о причинах финансового успеха. В интервью Ньюэлл подчеркнул роль удачи и людей, с которыми работал на протяжении карьеры.

«Удача и то, что меня окружали действительно замечательные люди», — так он объяснил главные факторы собственного успеха.

Предприниматель отметил, что многим обязан талантливым коллегам, в частности специалистам Microsoft Нилу Конзену, Дагу Кландеру и Джеффу Харберсу, с которыми работал в начале карьеры. Ньюэлл также обратил внимание на то, что истории успешных миллиардеров нередко анализируют без учета случайностей и обстоятельств, которые помогли им достичь финансовых результатов.

Искусственный интеллект как «чит-код» для будущего

Помимо морских исследований, Ньюэлл вкладывает ресурсы в нейротехнологии. Он является соучредителем компании Starfish Neuroscience, которая разрабатывает технологии взаимодействия электронных устройств с нервной системой человека.

В перспективе такие решения могут использоваться в медицине, реабилитации и создании новых способов управления устройствами. В то же время Ньюэлл убежден, что самые значительные технологические изменения будут связаны с искусственным интеллектом.

В интервью 2025 года Гейб Ньюэлл сравнил развитие искусственного интеллекта с появлением персональных компьютеров и интернета. По его мнению, системы машинного обучения и ИИ существенно повлияют практически на все сферы бизнеса, а способность использовать новые технологии станет важным конкурентным преимуществом.

«ИИ станет чит-кодом для тех, кто сможет им воспользоваться», — заявил основатель Valve.

Ньюэлл советовал осваивать инструменты искусственного интеллекта не только программистам. По его словам, это касается бухгалтеров, юристов и представителей других профессий.

Для Valve такие технологии также открывают новые возможности. Генеративный ИИ уже используется при создании компьютерных игр, а нейрокомпьютерные интерфейсы потенциально могут изменить взаимодействие игроков с виртуальными мирами.

Однако в отличие от Steam или Counter-Strike, эти направления пока нельзя назвать проверенными источниками миллиардных доходов. Это инвестиции в будущее, коммерческие перспективы которых остаются неопределёнными.

В свои 64 года Ньюэлл остаётся необычным примером технологического миллиардера. Он не стремится каждый год выпускать новую Half-Life, не отчитывается перед биржевыми акционерами и может позволить себе работать с яхты, одновременно развивая игровую платформу, судостроение и нейротехнологии.

Главный финансовый парадокс его империи заключается в том, что Valve не обязательно создавать новую игру, чтобы продолжать зарабатывать миллиарды. Пока пользователи покупают игры в Steam, открывают кейсы Counter-Strike и обмениваются цифровыми предметами, бизнес Ньюэлла получает новые поступления.

И именно поэтому один из самых богатых людей игрового мира может годами не отвечать на вопрос, который интересует миллионы его клиентов: когда выйдет Half-Life 3?

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