Sony предлагает до 400 долларов за подержанные PS5 в рамках программы обмена Back Market

Компания Sony начала рассылать уведомления пользователям с предложением сдать свои подержанные консоли PlayStation 5 в рамках программы trade-in и получить до 400 долларов.

Партнёром акции выступает сервис Back Market, с которым компания сотрудничает с 2024 года. Мероприятие организовано в преддверии ожидаемого релиза Grand Theft Auto VI, когда спрос на игровые системы традиционно растёт, а цены на новые устройства остаются высокими.

Максимальную компенсацию в размере $400 можно получить только за стандартную версию PS5 с дисководом в наилучшем техническом и внешнем состоянии (Grade 0) при условии предоставления как минимум двух геймпадов DualSense. Реальная оценочная стоимость каждого устройства рассчитывается индивидуально и зависит от комплектации, технических характеристик и наличия дисковода.

Несмотря на выгодность предложения по сравнению с некоторыми ритейлерами, такими как GameStop (где за консоль предлагают до $275 в виде магазинного кредита), продажа на вторичных площадках, таких как eBay, может принести около $450–500. Однако с учётом комиссий и стоимости доставки разница по сравнению с Back Market становится незначительной. Ожидается, что выпуск восстановленных устройств по более доступной цене поможет расширить экосистему PlayStation и увеличить количество подписчиков PS Plus.

Источник: Back Market.

Rockstar Games выпустила новый 90-секундный релизный трейлер игры Grand Theft Auto VI. Ролик демонстрирует атмосферу Вайс-Сити с эстетикой, вдохновленной Майами, а также содержит новую композицию электронного дуэта Justice, создающего музыку для игры.

Xbox договорилась об эксклюзивных правах на облачный стриминг Grand Theft Auto VI на момент выпуска игры.

Читай нас в