Европейские города могут сократить расходы на модернизацию распределительных электросетей для зарядки электромобилей на 40%, если будут использовать умную зарядку. Такой вывод содержится в исследовании Siemens, о котором сообщает TimesLIVE.

Почти 25 млрд евро инвестиций

Исследование охватило 64 города в 27 странах ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн и Норвегию. По прогнозу Siemens, к 2030 году число электромобилей в этих городах в среднем вырастет в 3,8 раза. Это потребует 24,7 млрд евро инвестиций в распределительные сети.

Наибольшие расходы, согласно выводам авторов работы, будут связаны с сетями низкого напряжения. Именно они обеспечивают более медленную зарядку автомобилей дома или на рабочих местах.

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Зарядка в часы низкого спроса

Использование умных счетчиков, позволяющих переносить зарядку на периоды наименьшего потребления электроэнергии, в частности на ночные часы, может сократить общий объем необходимых инвестиций на 10,6 млрд евро.

Авторы исследования также отметили, что предложение Европейской комиссии о предсказуемых и более дешевых тарифах в часы низкого спроса могло бы побудить потребителей менять время зарядки. Наибольшая потребность в инвестициях ожидается в Германии, далее — в Норвегии, Бельгии и Нидерландах. Наиболее быстрое распространение электромобилей прогнозируется в Восточной Европе, хотя и с более низкой стартовой базы.

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