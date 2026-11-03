Sony пропонує до $400 за вживані PS5 у межах обміну Back Market

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Компанія Sony почала розсилати сповіщення користувачам із пропозицією здати свої вживані консолі PlayStation 5 за програмою trade-in й отримати до $400.

Партнером акції виступає сервіс Back Market, з яким компанія співпрацює з 2024 року. Захід організовано напередодні очікуваного релізу Grand Theft Auto VI, коли попит на ігрові системи традиційно зростає, а нові пристрої залишаються високими в ціні.

Максимальну компенсацію у $400 можна отримати лише за стандартну версію PS5 із дисководом у найкращому технічному та зовнішньому стані (Grade 0) за умови надання щонайменше двох геймпадів DualSense. Реальна оціночна вартість кожного пристрою розраховується індивідуально та залежить від комплектації, технічних характеристик і наявності дисковода.

Попри вигідність пропозиції порівняно з деякими ритейлерами на кшталт GameStop (де за консоль пропонують до $275 у вигляді магазинного кредиту), продаж на вторинних майданчиках на кшталт eBay може принести близько $450–500. Проте з урахуванням комісій і вартості доставки різниця з Back Market стає незначною. Очікується, що випуск відновлених пристроїв за доступнішою ціною допоможе розширити екосистему PlayStation та збільшити кількість передплатників PS Plus.

Джерело: Back Market.

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