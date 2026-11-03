Исследователи из Национального университета Тайваня разработали портативное устройство с ручным приводом, которое может определить группу крови и уровень гематокрита по небольшой капле образца в течение минуты. Прибор не требует электропитания или специальной подготовки оператора, сообщает ScienceAlert.

Как работает устройство

Оператор вращает ручку, а центробежная сила перемещает каплю крови по системе извилистых каналов. В них образец смешивается с антителами, вызывающими слипание клеток крови. Образовавшиеся скопления задерживаются в небольших щелях устройства.

В трех отдельных каналах используются разные антитела. По тому, в каком именно канале задержались скопления клеток, можно установить группу крови. Количество материала, которое останавливается в щелях, позволяет оценить гематокрит — показатель уровня эритроцитов в образце. Он может быть полезен для выявления значительной кровопотери или анемии.

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Результаты первых испытаний

Авторы протестировали устройство на 21 клиническом образце и сравнили результаты с показателями автоматизированных больничных анализаторов. По данным исследователей, результаты продемонстрировали высокую согласованность: среднее смещение составило 0,126%, а 95-процентные пределы согласованности — от −0,63% до 0,88%.

Скорость вращения ручки не повлияла на точность измерений, поэтому оператору не нужно поддерживать определенный темп. Размеры прибора составляют 180 × 60 × 50 мм, что делает его портативным.

В то же время технология находится на ранней стадии проверки. Устройство охватывает восемь основных групп крови, но пока не предназначено для редких групп или образцов со слишком высоким либо низким гематокритом. Следующим этапом должны стать более масштабные исследования в нескольких медицинских центрах и испытания устройства вне лаборатории. Результаты работы опубликованы в журнале Biosensors and Bioelectronics.

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