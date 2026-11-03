台湾大学的研究人员开发了一种便携式手摇设备，可在一分钟内通过一小滴样本测定血型和血细胞比容水平。该设备无需电力供应，也不需要操作人员接受专门培训，ScienceAlert报道。

设备如何工作

操作人员转动手柄，离心力会让一滴血液通过由曲折通道组成的系统。在这些通道中，样本与会使血细胞凝集的抗体混合。形成的细胞团会被设备中的小缝隙截留。

三个独立通道使用不同的抗体。通过判断细胞团被截留在哪个通道，可以确定血型。停留在缝隙中的物质数量可用于评估血细胞比容，即样本中红细胞水平的指标。它可能有助于发现严重失血或贫血。

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首轮测试结果

作者在21份临床样本上测试了该设备，并将结果与医院自动化分析仪的读数进行了比较。研究人员称，结果显示出很高的一致性：平均偏差为0.126%，95%一致性界限为−0.63%至0.88%。

手柄的转速不会影响测量准确性，因此操作人员无需保持特定速度。该设备尺寸为180 × 60 × 50毫米，因此便于携带。

与此同时，这项技术仍处于验证的早期阶段。该设备涵盖八种主要血型，但目前不适用于罕见血型或血细胞比容过高或过低的样本。下一阶段预计将是在多个医疗中心开展更大规模的研究，并在实验室外测试该设备。研究结果发表在《Biosensors and Bioelectronics》期刊上。

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