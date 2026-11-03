Naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Tajwańskiego opracowali przenośne urządzenie z napędem ręcznym, które może określić grupę krwi i poziom hematokrytu z niewielkiej kropli próbki w ciągu minuty. Przyrząd nie wymaga zasilania ani specjalistycznego przeszkolenia operatora, informuje ScienceAlert.

Jak działa urządzenie

Operator obraca korbką, a siła odśrodkowa przemieszcza kroplę krwi przez system krętych kanałów. W nich próbka miesza się z przeciwciałami, które powodują zlepianie się komórek krwi. Powstałe skupiska zostają zatrzymane w niewielkich szczelinach urządzenia.

W trzech oddzielnych kanałach stosowane są różne przeciwciała. Grupę krwi można ustalić na podstawie tego, w którym kanale zatrzymały się skupiska komórek. Ilość materiału, który zatrzymuje się w szczelinach, umożliwia ocenę hematokrytu — wskaźnika poziomu erytrocytów w próbce. Może on być przydatny do wykrywania znacznej utraty krwi lub anemii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyniki pierwszych testów

Autorzy przetestowali urządzenie na 21 próbkach klinicznych i porównali wyniki ze wskazaniami zautomatyzowanych analizatorów szpitalnych. Według badaczy wyniki wykazały wysoką zgodność: średnie odchylenie wyniosło 0,126%, a 95-procentowe granice zgodności mieściły się w przedziale od −0,63% do 0,88%.

Prędkość obracania korbki nie wpłynęła na dokładność pomiarów, dlatego operator nie musi utrzymywać określonego tempa. Wymiary urządzenia wynoszą 180 × 60 × 50 mm, co czyni je przenośnym.

Jednocześnie technologia znajduje się na wczesnym etapie weryfikacji. Urządzenie obejmuje osiem głównych grup krwi, ale nie jest jeszcze przeznaczone do rzadkich grup ani próbek o zbyt wysokim lub niskim hematokrycie. Kolejnym etapem mają być większe badania w kilku ośrodkach medycznych oraz testy urządzenia poza laboratorium. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Biosensors and Bioelectronics.

Czytaj nas na