Dyrektor generalny SpaceX Elon Musk oświadczył, że koszty utrzymania agenta AI Grok Bot są niedopuszczalnie wysokie w porównaniu z przychodami z usługi. Napisał o tym w serwisie społecznościowym X, odpowiadając użytkownikowi, który poinformował, że jego limit korzystania z usługi wyczerpał się cztery dni wcześniej. Jak podaje Fortune, produkt jednocześnie wykazuje szybki wzrost.

800 tys. płatnych użytkowników tygodniowo

Prezeska SpaceX Gwynne Shotwell poinformowała podczas konferencji telefonicznej poświęconej wynikom za trzeci kwartał, że na początku października Grok Bot miał 800 tys. płatnych użytkowników tygodniowo. To dwa razy więcej niż we wrześniu. Według niej najszybciej rośnie wykorzystanie usługi przez firmy — do zadań w obszarach IT, sprzedaży, marketingu i inżynierii.

Według publikacji Grok Bot, uruchomiony w sierpniu, może wykonywać w imieniu użytkowników wieloetapowe zadania: przeglądać strony internetowe, przygotowywać e-maile i przetwarzać faktury. Tacy agenci AI wymagają więcej zasobów obliczeniowych niż chatboty odpowiadające na pojedyncze zapytania. Musk powiedział także analitykom, że użytkownicy zaczęli częściej korzystać z Groka wraz z poprawą jego możliwości.

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Koszty infrastruktury AI

Fortune pisze, że dział Super Intelligence SpaceX uzyskał w trzecim kwartale 7,56 mld dolarów przychodów, wobec 813 mln dolarów rok wcześniej. Jego zysk operacyjny wyniósł 431 mln dolarów, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku dział odnotował stratę operacyjną w wysokości 1,7 mld dolarów.

Jednocześnie, według danych ze sprawozdawczości SpaceX przytoczonych przez publikację, nakłady inwestycyjne firmy na AI wyniosły 16,4 mld dolarów — ponad dwukrotnie więcej niż kwartalne przychody działu Super Intelligence i 84% łącznych nakładów inwestycyjnych wynoszących 19,6 mld dolarów. Znaczną część wzrostu przychodów dział uzyskał dzięki wynajmowaniu mocy centrów danych firmom Anthropic i Google. Musk oświadczył, że SpaceX dąży do równego podziału zasobów obliczeniowych między własne produkty AI a klientów zewnętrznych, jednak popyt na Grok Bot może zmienić tę proporcję.

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