Гендиректор SpaceX Маск заявив про надто високі витрати на Grok Bot — Fortune

Гендиректор SpaceX Ілон Маск заявив, що витрати на обслуговування ШІ-агента Grok Bot є неприйнятно високими порівняно з доходами від сервісу. Він написав про це в соцмережі X, відповідаючи користувачу, який повідомив, що його ліміт використання сервісу вичерпався на чотири дні раніше. Як повідомляє Fortune, водночас продукт демонструє швидке зростання.

800 тисяч платних користувачів на тиждень

Президентка SpaceX Ґвінн Шотвелл повідомила під час телефонної конференції за підсумками третього кварталу, що на початку жовтня Grok Bot мав 800 тисяч платних користувачів щотижня. Це вдвічі більше, ніж у вересні. За її словами, найшвидше зростає використання сервісу бізнесом — для завдань у сферах ІТ, продажів, маркетингу та інженерії.

За даними видання, Grok Bot, запущений у серпні, може виконувати багатокрокові завдання від імені користувачів: переглядати вебсайти, готувати електронні листи та обробляти рахунки. Такі ШІ-агенти потребують більше обчислювальних ресурсів, ніж чатботи, що відповідають на окремі запити. Маск також сказав аналітикам, що користувачі почали частіше працювати з Grok у міру поліпшення його можливостей.

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Витрати на ШІ-інфраструктуру

Fortune пише, що підрозділ SpaceX Super Intelligence отримав у третьому кварталі 7,56 млрд доларів доходу проти 813 млн доларів роком раніше. Його операційний прибуток становив 431 млн доларів, тоді як за аналогічний період попереднього року підрозділ зафіксував операційний збиток у 1,7 млрд доларів.

Водночас, за наведеними виданням даними звітності SpaceX, капітальні витрати компанії на ШІ становили 16,4 млрд доларів — понад удвічі більше за квартальний дохід підрозділу Super Intelligence та 84% від загальних капітальних витрат у 19,6 млрд доларів. Значну частину приросту доходів підрозділ отримав завдяки оренді потужностей дата-центрів для Anthropic і Google. Маск заявив, що SpaceX прагне ділити обчислювальні ресурси порівну між власними ШІ-продуктами й зовнішніми клієнтами, однак попит на Grok Bot може змінити це співвідношення.

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