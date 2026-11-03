Гендиректор SpaceX Илон Маск заявил, что расходы на обслуживание ИИ-агента Grok Bot неприемлемо высоки по сравнению с доходами от сервиса. Он написал об этом в соцсети X, отвечая пользователю, который сообщил, что его лимит использования сервиса исчерпался на четыре дня раньше. Как сообщает Fortune, при этом продукт демонстрирует быстрый рост.

800 тысяч платных пользователей в неделю

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила во время телефонной конференции по итогам третьего квартала, что в начале октября у Grok Bot было 800 тысяч платных пользователей в неделю. Это вдвое больше, чем в сентябре. По ее словам, быстрее всего растет использование сервиса бизнесом — для задач в сферах ИТ, продаж, маркетинга и инженерии.

По данным издания, Grok Bot, запущенный в августе, может выполнять многоэтапные задачи от имени пользователей: просматривать веб-сайты, готовить электронные письма и обрабатывать счета. Такие ИИ-агенты требуют больше вычислительных ресурсов, чем чат-боты, отвечающие на отдельные запросы. Маск также сказал аналитикам, что пользователи стали чаще работать с Grok по мере улучшения его возможностей.

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Расходы на ИИ-инфраструктуру

Fortune пишет, что подразделение SpaceX Super Intelligence получило в третьем квартале $7,56 млрд выручки против $813 млн годом ранее. Его операционная прибыль составила $431 млн, тогда как за аналогичный период предыдущего года подразделение зафиксировало операционный убыток в $1,7 млрд.

В то же время, согласно приведенным изданием данным отчетности SpaceX, капитальные расходы компании на ИИ составили $16,4 млрд — более чем вдвое больше квартальной выручки подразделения Super Intelligence и 84% от общих капитальных расходов в $19,6 млрд. Значительную часть роста выручки подразделение получило благодаря аренде мощностей дата-центров для Anthropic и Google. Маск заявил, что SpaceX стремится поровну распределять вычислительные ресурсы между собственными ИИ-продуктами и внешними клиентами, однако спрос на Grok Bot может изменить это соотношение.

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