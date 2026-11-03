Apple открыла Siri AI для сторонних приложений — The Verge

В рамках обновления iOS 27.3, которое начало распространяться во вторник в формате Developer Preview, Apple разрешила разработчикам интегрировать новые возможности Siri AI в сторонние приложения. Голосовой ассистент сможет выполнять действия в более широком круге программ, используя персональный контекст пользователя, запросы на естественном языке и информацию с экрана.

Новые возможности для разработчиков

Как сообщает The Verge, Apple указывает в документации для разработчиков, что интеграция доступна для всех приложений. Обновление также добавляет функцию «навыков приложений», с помощью которой сторонние разработчики могут объединять несколько задач в одно действие.

Пользователям не придется называть приложение в запросе к Siri AI, если программа открыта на экране, отображает Live Activity или уже обсуждается в разговоре с ассистентом. Ранее Apple предоставляла сторонним разработчикам доступ только к ограниченному набору таких функций.

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Пример с заказом поездки

Apple привела пример с сервисом заказа поездок: пользователь может вызвать автомобиль через приложение, следить за обновлениями в Live Activity, а затем попросить Siri AI изменить адрес подачи.

Расширенные возможности Siri AI Apple также добавляет в собственные приложения, в частности Calendar, Files, Finder, Journal, Mail, Maps, Messages, Music, Notes, Photos, Preview, Reminders, Safari, Shortcuts и Weather. Среди примеров действий компания называет поиск кофейни, которую пользователь посещал на прошлой неделе, или архивирование файлов, которые не открывали более года.

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