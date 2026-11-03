Apple 向第三方应用开放 Siri AI — The Verge

作为 iOS 27.3 更新的一部分，Apple 于周二开始以 Developer Preview 形式推送该更新，并允许开发者将 Siri AI 的新功能整合到第三方应用中。语音助手将能够利用用户的个人上下文、自然语言请求和屏幕上的信息，在更广泛的程序中执行操作。

面向开发者的新功能

据The Verge 报道，Apple 在开发者文档中表示，所有应用均可使用该集成功能。此次更新还增加了“应用技能”功能，第三方开发者可借此将多项任务合并为一项操作。

如果应用已在屏幕上打开、显示 Live Activity，或已在与助手的对话中被提及，用户无需在向 Siri AI 提出请求时说出应用名称。此前，Apple 仅向第三方开发者提供有限一组此类功能的访问权限。

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叫车示例

Apple 举例说明了一项叫车服务：用户可以通过应用呼叫车辆，在 Live Activity 中跟踪更新，随后要求 Siri AI 更改上车地址。

Apple 还将扩展的 Siri AI 功能加入自家应用，包括 Calendar、Files、Finder、Journal、Mail、Maps、Messages、Music、Notes、Photos、Preview、Reminders、Safari、Shortcuts 和 Weather。该公司列举的操作示例包括查找用户上周去过的咖啡店，或归档超过一年未打开的文件。

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