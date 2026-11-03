W ramach aktualizacji iOS 27.3, która we wtorek zaczęła być udostępniana w formacie Developer Preview, Apple pozwoliło deweloperom integrować nowe możliwości Siri AI z aplikacjami firm trzecich. Asystent głosowy będzie mógł wykonywać działania w szerszym gronie programów, wykorzystując osobisty kontekst użytkownika, zapytania w języku naturalnym oraz informacje z ekranu.

Nowe możliwości dla deweloperów

Jak informuje The Verge, Apple wskazuje w dokumentacji dla deweloperów, że integracja jest dostępna dla wszystkich aplikacji. Aktualizacja dodaje także funkcję „umiejętności aplikacji”, za pomocą której zewnętrzni deweloperzy mogą łączyć kilka zadań w jedno działanie.

Użytkownicy nie będą musieli wymieniać aplikacji w zapytaniu do Siri AI, jeśli program jest otwarty na ekranie, wyświetla Live Activity lub jest już omawiany w rozmowie z asystentem. Wcześniej Apple udostępniało zewnętrznym deweloperom jedynie ograniczony zestaw takich funkcji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przykład z zamówieniem przejazdu

Apple podało przykład usługi zamawiania przejazdów: użytkownik może zamówić samochód przez aplikację, śledzić aktualizacje w Live Activity, a następnie poprosić Siri AI o zmianę adresu odbioru.

Apple dodaje rozszerzone możliwości Siri AI również do własnych aplikacji, w tym Calendar, Files, Finder, Journal, Mail, Maps, Messages, Music, Notes, Photos, Preview, Reminders, Safari, Shortcuts i Weather. Wśród przykładów działań firma wymienia znalezienie kawiarni, którą użytkownik odwiedził w ubiegłym tygodniu, lub archiwizowanie plików, które nie były otwierane od ponad roku.

Czytaj nas na