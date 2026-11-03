马斯克称 Grok Bot 成本过高——《财富》

SpaceX 首席执行官埃隆·马斯克表示，与该服务的收入相比，维护人工智能代理 Grok Bot 的成本高得难以接受。他在社交平台 X 上回应一名用户时写道，该用户称其服务使用限额提前四天耗尽。据《财富》报道，与此同时，该产品正展现出快速增长。

每周 80 万付费用户

SpaceX 总裁格温·肖特韦尔在第三季度业绩电话会议上表示，截至 10 月初，Grok Bot 每周拥有 80 万名付费用户。这是 9 月的两倍。她表示，企业对该服务的使用增长最快，主要用于 IT、销售、营销和工程领域的任务。

据该媒体报道，8 月推出的 Grok Bot 可以代表用户执行多步骤任务：浏览网站、撰写电子邮件和处理账单。此类人工智能代理比回答单个查询的聊天机器人需要更多计算资源。马斯克还对分析师表示，随着 Grok 能力的提升，用户开始更频繁地使用它。

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人工智能基础设施支出

《财富》写道，SpaceX 的 Super Intelligence 部门第三季度营收为 75.6 亿美元，而一年前为 8.13 亿美元。其营业利润为 4.31 亿美元，而在上一年同期，该部门录得 17 亿美元的营业亏损。

同时，根据该媒体援引的 SpaceX 报告数据，该公司在人工智能方面的资本支出为 164 亿美元，超过 Super Intelligence 部门季度营收的两倍，占总计 196 亿美元资本支出的 84%。该部门收入增长的很大一部分来自向 Anthropic 和 Google 出租数据中心算力。马斯克表示，SpaceX 寻求将计算资源在自身人工智能产品与外部客户之间平均分配，但对 Grok Bot 的需求可能会改变这一比例。

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