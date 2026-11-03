Трое астронавтов NASA проголосовали с МКС на выборах в США — Space.com

Астронавты NASA Анил Менон, Люк Делани и Джессика Уоткинс проголосовали на промежуточных выборах в США с борта Международной космической станции. Об этом сообщил Менон, опубликовавший видео из своей каюты на орбитальной станции.

Электронный бюллетень с орбиты

Менон написал в социальной сети X, что все трое американских членов экипажа проголосовали на станции, заполнив электронный бюллетень и безопасно отправив его избирательным должностным лицам.

В видео астронавт показал свое место для голосования — собственную каюту на МКС, где находится его компьютер. По словам Менона, он заполнил электронную форму и отправил ее в округ Харрис в штате Техас. Большинство астронавтов NASA регистрируются для голосования именно в этом округе, где расположен Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне.

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Как бюллетени поступают на Землю

Как сообщает Space.com, американские астронавты могут голосовать из космоса с 1997 года, когда Техас принял закон, разрешивший такую процедуру. Первым им воспользовался астронавт NASA Дэвид Вулф: в том же году он проголосовал с российской станции «Мир».

После заполнения электронный бюллетень передается через спутниковую систему NASA на наземную антенну в испытательном комплексе Уайт-Сэндс в Лас-Крусесе, штат Нью-Мексико. Далее агентство пересылает его в Центр управления полетами NASA в Космическом центре имени Джонсона, а затем — клерку округа. Бюллетень шифруется и доступен только астронавту и клерку.

Делани и Уоткинс прибыли на МКС 1 октября в составе миссии SpaceX Crew-13. Менон находится на станции с середины июля, куда прилетел на российском корабле «Союз».

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