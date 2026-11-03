Троє астронавтів NASA проголосували з МКС на виборах у США — Space.com

Астронавти NASA Аніл Менон, Люк Делані та Джессіка Воткінс проголосували на проміжних виборах у США з борту Міжнародної космічної станції. Про це повідомив Менон, який опублікував відео зі своєї каюти на орбітальній станції.

Електронний бюлетень із орбіти

Менон написав у соцмережі X, що всі троє американських членів екіпажу проголосували на станції, заповнивши електронний бюлетень і безпечно надіславши його виборчим посадовцям.

У відео астронавт показав своє місце для голосування — власну каюту на МКС, де розташований його комп’ютер. За словами Менона, він заповнив електронну форму та надіслав її до округу Гарріс у штаті Техас. Більшість астронавтів NASA реєструються для голосування саме в цьому окрузі, де розташований Космічний центр імені Джонсона в Г’юстоні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Як бюлетені надходять на Землю

Як повідомляє Space.com, американські астронавти можуть голосувати з космосу з 1997 року, коли Техас ухвалив закон, що дозволив таку процедуру. Першим ним скористався астронавт NASA Девід Вулф: того ж року він проголосував із російської станції «Мир».

Після заповнення електронний бюлетень передається через супутникову систему NASA на наземну антену у випробувальному комплексі Вайт-Сендс у Лас-Крусесі, штат Нью-Мексико. Далі агентство пересилає його до Центру керування польотами NASA в Космічному центрі імені Джонсона, а потім — клерку округу. Бюлетень шифрується та доступний лише астронавту й клерку.

Делані та Воткінс прибули на МКС 1 жовтня у складі місії SpaceX Crew-13. Менон перебуває на станції із середини липня, куди прилетів на російському кораблі «Союз».

Читай нас у