三名NASA宇航员从国际空间站参加美国选举投票——Space.com

NASA宇航员阿尼尔·梅农、卢克·德莱尼和杰西卡·沃特金斯从国际空间站参加了美国中期选举投票。梅农发布了一段来自轨道空间站舱室的视频并对此作出说明。

来自轨道的电子选票

梅农在社交平台X上写道，三名美国籍机组成员都在空间站上完成了投票，他们填写电子选票并将其安全发送给选举官员。

在视频中，这名宇航员展示了自己的投票地点——位于国际空间站上的个人舱室，那里放着他的电脑。梅农表示，他填写了电子表格，并将其发送至得克萨斯州哈里斯县。大多数NASA宇航员都在该县登记投票，位于休斯敦的约翰逊航天中心就坐落于此。

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选票如何抵达地球

据Space.com报道，自1997年得克萨斯州通过允许这一程序的法律以来，美国宇航员便可以从太空投票。首位使用这一方式的是NASA宇航员大卫·沃尔夫：同年，他从俄罗斯“和平号”空间站投票。

电子选票填写完成后，会通过NASA卫星系统传输至位于新墨西哥州拉斯克鲁塞斯白沙试验设施的地面天线。随后，该机构将其转发至约翰逊航天中心的NASA任务控制中心，再转交给县书记员。选票经过加密，只有宇航员和书记员可以访问。

德莱尼和沃特金斯于10月1日作为SpaceX Crew-13任务成员抵达国际空间站。梅农自7月中旬起一直在空间站，他乘坐俄罗斯“联盟号”飞船抵达那里。

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