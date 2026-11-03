Trzech astronautów NASA zagłosowało z ISS w wyborach w USA — Space.com

Astronauci NASA Anil Menon, Luke Delaney i Jessica Watkins zagłosowali w wyborach uzupełniających w USA z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Poinformował o tym Menon, który opublikował nagranie wideo ze swojej kabiny na stacji orbitalnej.

Elektroniczna karta do głosowania z orbity

Menon napisał w serwisie społecznościowym X, że wszyscy trzej amerykańscy członkowie załogi zagłosowali na stacji, wypełniając elektroniczną kartę do głosowania i bezpiecznie wysyłając ją urzędnikom wyborczym.

Na nagraniu astronauta pokazał swoje miejsce do głosowania — własną kabinę na ISS, gdzie znajduje się jego komputer. Według Menona wypełnił on elektroniczny formularz i wysłał go do hrabstwa Harris w Teksasie. Większość astronautów NASA rejestruje się do głosowania właśnie w tym hrabstwie, gdzie znajduje się Centrum Kosmiczne im. Johnsona w Houston.

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Jak karty do głosowania trafiają na Ziemię

Jak podaje Space.com, amerykańscy astronauci mogą głosować z kosmosu od 1997 roku, kiedy Teksas uchwalił ustawę zezwalającą na taką procedurę. Jako pierwszy skorzystał z niej astronauta NASA David Wolf: w tym samym roku zagłosował z rosyjskiej stacji Mir.

Po wypełnieniu elektroniczna karta do głosowania jest przekazywana przez system satelitarny NASA do naziemnej anteny w ośrodku testowym White Sands w Las Cruces w stanie Nowy Meksyk. Następnie agencja przesyła ją do Centrum Kontroli Lotów NASA w Centrum Kosmicznym im. Johnsona, a potem — do urzędnika hrabstwa. Karta jest szyfrowana i dostępna wyłącznie dla astronauty oraz urzędnika.

Delaney i Watkins przybyli na ISS 1 października w ramach misji SpaceX Crew-13. Menon przebywa na stacji od połowy lipca, dokąd dotarł na rosyjskim statku Sojuz.

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