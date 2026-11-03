Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило директиву по летной годности для отдельных самолетов Boeing 787 Dreamliner моделей 787-8, 787-9 и 787-10. Она предусматривает проверки из-за отсутствия подтверждения обязательных производственных осмотров герметика в центральном топливном баке. По оценке ведомства, требование касается 60 самолетов, зарегистрированных в США, сообщает AeroTime.

Риск при ударе молнии

FAA опубликовало директиву 2 ноября 2026 года, а в силу она вступит 7 декабря. Речь идет об участках нанесения герметика внутри центрального топливного бака, для которых в ходе производства не были завершены либо не удалось подтвердить проведение визуальных осмотров и испытаний на адгезию.

Регулятор предупредил, что дефектный герметик может создать условия для появления источника воспламенения внутри топливного бака при ударе молнии. По оценке FAA, это может привести к воспламенению паров топлива и взрыву бака.

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Проверки и возможный ремонт

Операторы должны провести детальный осмотр герметика в левой, правой и центральной зонах крыльев возле фюзеляжа, в том числе на участках между нервюрой возле фюзеляжа и второй нервюрой. Будут проверяться дефекты герметика, углубления на поверхности и недостаточная адгезия материала.

Выявленные недостатки необходимо устранить в соответствии с утвержденными процедурами ремонта. Работы будут выполняться согласно бюллетеню требований Boeing, выпущенному 5 ноября 2025 года. FAA рассчитывает, что инспекции и испытания на адгезию потребуют примерно 34 часов работы на каждый самолет и обойдутся в 2890 долларов. Общая оценочная стоимость для 60 самолетов составляет 173 400 долларов без учета возможного ремонта.

Во время обсуждения проекта директивы Boeing и American Airlines просили уточнить требования к ремонту. FAA согласилось разрешить использование действующих утвержденных процедур Boeing. Ведомство также заявило, что необходимые проверки уже проводятся при производстве самолетов, не подпадающих под действие новой директивы.

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