美国联邦航空管理局（FAA）已针对部分波音787梦想客机发布适航指令，涉及787-8、787-9和787-10机型。该指令要求进行检查，原因是缺少中央燃油箱密封剂强制性生产检查已完成的确认。该机构估计，这项要求涉及60架在美国注册的飞机，AeroTime报道。

雷击时的风险

FAA于2026年11月2日发布该指令，并将于12月7日生效。该指令涉及中央燃油箱内部的密封剂涂覆区域，这些区域在生产期间未完成目视检查和附着力测试，或者无法确认已进行此类检查和测试。

监管机构警告称，存在缺陷的密封剂可能在雷击期间为燃油箱内部产生点火源创造条件。FAA认为，这可能导致燃油蒸气被点燃并引发燃油箱爆炸。

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检查和可能的维修

运营商必须对机身附近机翼左侧、右侧和中央区域的密封剂进行详细检查，其中包括机身附近翼肋与第二根翼肋之间的区域。检查将核查密封剂缺陷、表面凹陷以及材料附着力不足等问题。

发现的缺陷必须按照获批准的维修程序予以纠正。相关工作将依据波音于2025年11月5日发布的要求公告执行。FAA预计，每架飞机的检查和附着力测试将需要约34个工时，费用为2890美元。60架飞机的估计总成本为173400美元，未包括可能的维修费用。

在讨论该指令草案期间，波音和美国航空要求澄清维修要求。FAA同意允许使用现行获批准的波音程序。该机构还表示，对于不受新指令约束的飞机，在生产过程中已经进行所需检查。

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