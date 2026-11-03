Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) wydała dyrektywę zdatności do lotu dla niektórych samolotów Boeing 787 Dreamliner w wersjach 787-8, 787-9 i 787-10. Przewiduje ona kontrole z powodu braku potwierdzenia przeprowadzenia obowiązkowych kontroli produkcyjnych uszczelniacza w centralnym zbiorniku paliwa. Według szacunków urzędu wymóg dotyczy 60 samolotów zarejestrowanych w USA, informuje AeroTime.

Ryzyko podczas uderzenia pioruna

FAA opublikowała dyrektywę 2 listopada 2026 roku, a wejdzie ona w życie 7 grudnia. Dotyczy ona obszarów nakładania uszczelniacza wewnątrz centralnego zbiornika paliwa, w odniesieniu do których podczas produkcji nie ukończono lub nie można było potwierdzić przeprowadzenia kontroli wizualnych i testów przyczepności.

Regulator ostrzegł, że wadliwy uszczelniacz może stworzyć warunki do powstania źródła zapłonu wewnątrz zbiornika paliwa podczas uderzenia pioruna. Według FAA może to doprowadzić do zapłonu oparów paliwa i wybuchu zbiornika.

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Kontrole i możliwe naprawy

Operatorzy muszą przeprowadzić szczegółowe kontrole uszczelniacza w lewej, prawej i centralnej strefie skrzydeł w pobliżu kadłuba, w tym na odcinkach między żebrem przy kadłubie a drugim żebrem. Sprawdzane będą wady uszczelniacza, zagłębienia na powierzchni oraz niewystarczająca przyczepność materiału.

Wykryte nieprawidłowości należy usunąć zgodnie z zatwierdzonymi procedurami naprawczymi. Prace będą wykonywane zgodnie z biuletynem wymagań Boeinga wydanym 5 listopada 2025 roku. FAA szacuje, że kontrole i testy przyczepności będą wymagały około 34 roboczogodzin na każdy samolot i będą kosztować 2890 dolarów. Łączny szacowany koszt dla 60 samolotów wynosi 173 400 dolarów, bez uwzględnienia ewentualnych napraw.

Podczas dyskusji nad projektem dyrektywy Boeing i American Airlines zwróciły się o doprecyzowanie wymagań dotyczących napraw. FAA zgodziła się zezwolić na stosowanie obecnych zatwierdzonych procedur Boeinga. Urząd oświadczył również, że wymagane kontrole są już wykonywane podczas produkcji samolotów nieobjętych nową dyrektywą.

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