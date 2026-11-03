Сан-францисский стартап Fal, который размещает и запускает модели искусственного интеллекта для видео, изображений и аудио, привлек 1,3 млрд долларов в раунде финансирования Series F. Раунд возглавила Bessemer Venture Partners, также в нем участвовали Nvidia, Sound Ventures и T. Rowe Price. По данным Bloomberg, о которых пишет TechCrunch, сделка оценила Fal в 16 млрд долларов — вдвое больше оценки в 8 млрд долларов в апреле.

Инвесторы и два раунда

Fal одновременно объявил о раундах Series E и Series F, в рамках которых привлек в общей сложности 1,65 млрд долларов. Предыдущий раунд возглавила Sequoia.

Bloomberg также сообщил, что ранее в этом году годовая выручка Fal в пересчете на годовой показатель превысила 800 млн долларов.

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Спрос на инференс

Раунд Series F состоялся на фоне роста спроса на инференс — запуск уже обученной модели ИИ для генерирования результатов. Больше всего такой спрос связан с клиентами, использующими модели с открытым исходным кодом.

В сегменте инференса также быстро растут Baseten, Fireworks AI и Modal, привлекающие значительные инвестиции при высоких оценках. В то же время, по словам нескольких людей, знакомых с финансовыми показателями таких компаний, их валовая маржа остается низкой из-за высокой стоимости покупки или аренды вычислительных мощностей.

Fal был основан в 2021 году Burkay Gur, который ранее руководил направлением машинного обучения в Coinbase и работал инженером в Oracle, и Gorkem Yurtseven, бывшим разработчиком Amazon.

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