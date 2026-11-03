总部位于旧金山的初创公司Fal为视频、图像和音频托管并运行人工智能模型，已在Series F融资轮中筹集13亿美元。该轮融资由Bessemer Venture Partners领投，Nvidia、Sound Ventures和T. Rowe Price也参与其中。据彭博社报道，并由TechCrunch刊载，这笔交易对Fal的估值为160亿美元，是其4月份80亿美元估值的两倍。

投资者与两轮融资

Fal同时宣布了Series E和Series F融资轮，合计筹集16.5亿美元。上一轮融资由Sequoia领投。

彭博社还报道称，今年早些时候，Fal按年化计算的收入超过8亿美元。

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对推理的需求

Series F融资轮正值对推理需求不断增长之际——即运行已经训练完成的AI模型以生成结果。这种需求最主要与使用开源模型的客户有关。

Baseten、Fireworks AI和Modal也在推理领域快速增长，并以高估值获得大量投资。与此同时，据几位了解此类公司财务表现的人士称，由于购买或租赁算力的成本很高，它们的毛利率仍然较低。

Fal由Burkay Gur和Gorkem Yurtseven于2021年创立。Burkay Gur此前负责Coinbase的机器学习业务，并曾在Oracle担任工程师；Gorkem Yurtseven曾是Amazon开发人员。

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