Стартап Fal залучив $1,3 млрд за оцінки у $16 млрд — TechCrunch

Сан-франциський стартап Fal, який розміщує та запускає моделі штучного інтелекту для відео, зображень і аудіо, залучив 1,3 млрд доларів у раунді фінансування Series F. Раунд очолила Bessemer Venture Partners, а також у ньому взяли участь Nvidia, Sound Ventures і T. Rowe Price. За даними Bloomberg, про які пише TechCrunch, угода оцінила Fal у 16 млрд доларів — удвічі більше за оцінку в 8 млрд доларів у квітні.

Інвестори та два раунди

Fal одночасно оголосив про раунди Series E і Series F, у межах яких загалом залучив 1,65 млрд доларів. Попередній раунд очолила Sequoia.

Bloomberg також повідомив, що раніше цього року річний дохід Fal у перерахунку на річний показник перевищив 800 млн доларів.

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Попит на інференс

Раунд Series F відбувся на тлі зростання попиту на інференс — запуск уже навченої моделі ШІ для генерування результатів. Найбільше такий попит пов’язаний із клієнтами, які використовують моделі з відкритим кодом.

У сегменті інференсу також швидко зростають Baseten, Fireworks AI та Modal, що залучають значні інвестиції за високих оцінок. Водночас, за словами кількох людей, обізнаних із фінансовими показниками таких компаній, їхня валова маржа залишається низькою через високу вартість купівлі або оренди обчислювальних потужностей.

Fal заснували у 2021 році Burkay Gur, який раніше очолював напрям машинного навчання в Coinbase та працював інженером в Oracle, і Gorkem Yurtseven, колишній розробник Amazon.

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