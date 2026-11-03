Startup Fal z San Francisco, który hostuje i uruchamia modele sztucznej inteligencji dla wideo, obrazów i audio, pozyskał 1,3 mld dolarów w rundzie finansowania Series F. Rundzie przewodził Bessemer Venture Partners, a udział w niej wzięły także Nvidia, Sound Ventures i T. Rowe Price. Według Bloomberga, o czym pisze TechCrunch, transakcja wyceniła Fal na 16 mld dolarów — dwukrotnie więcej niż 8 mld dolarów w kwietniu.

Inwestorzy i dwie rundy

Fal jednocześnie ogłosił rundy Series E i Series F, w ramach których pozyskał łącznie 1,65 mld dolarów. Poprzedniej rundzie przewodziła Sequoia.

Bloomberg poinformował także, że wcześniej w tym roku roczny przychód Fal w ujęciu zannualizowanym przekroczył 800 mln dolarów.

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Popyt na inferencję

Runda Series F odbyła się w czasie rosnącego popytu na inferencję — uruchamianie już wytrenowanego modelu AI w celu generowania wyników. Popyt ten jest najbardziej związany z klientami korzystającymi z modeli o otwartym kodzie źródłowym.

W segmencie inferencji szybko rosną także Baseten, Fireworks AI i Modal, które pozyskują znaczące inwestycje przy wysokich wycenach. Jednocześnie, według kilku osób znających wyniki finansowe takich firm, ich marże brutto pozostają niskie z powodu wysokich kosztów zakupu lub wynajmu mocy obliczeniowych.

Fal został założony w 2021 roku przez Burkaya Gura, który wcześniej kierował działem uczenia maszynowego w Coinbase i pracował jako inżynier w Oracle, oraz Gorkema Yurtsevena, byłego programistę Amazon.

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