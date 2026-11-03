Reddit testuje reklamy w wynikach wyszukiwania — The Verge

Reddit rozpoczął testowanie reklam w wynikach wyszukiwania na swojej platformie. Reklamy będą dobierane z uwzględnieniem kilku czynników, w tym zgodności kontekstowej z zapytaniem wyszukiwania, informuje The Verge.

Reklamy będą zależeć od zapytania

Na przykład wyszukiwanie frazy „stanowisko do espresso” może wyświetlić reklamy espresso, ekspresów do kawy, ziaren lub kubków. Zapytaniu o urządzenie domowego biura mogą towarzyszyć reklamy monitorów, biurek lub krzeseł biurowych.

Nowy format reklamowy

Obecnie Reddit już wyświetla reklamy w swoich kanałach w różnych formatach, w tym obrazy, filmy, sponsorowane posty i sesje AMA. Materiały reklamowe są również wyświetlane wewnątrz dyskusji.

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Testowanie reklam w wyszukiwarce będzie na początku prowadzone z ograniczoną liczbą reklamodawców. W ostatnich tygodniach Reddit ogłosił również nowe kanały Following i For You oraz ograniczenia dostępu do Old Reddit.

Firma ogłosiła także zamiar uczynienia Reddita platformą wyłącznie dla uwierzytelnionych użytkowników, aby przeciwdziałać gromadzeniu przez Google danych dla AI. Jak zauważa The Verge, decyzja ta przyczyniła się do spadku akcji Reddita o 29%.

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