Reddit тестирует рекламу в результатах поиска — The Verge

Reddit начал тестировать рекламу в результатах поиска на своей платформе. Объявления будут подбираться с учетом нескольких факторов, в частности контекстного соответствия поисковому запросу, сообщает The Verge.

Реклама будет зависеть от запроса

Например, поиск по фразе «станция для эспрессо» может показать рекламу эспрессо, кофемашин, зерен или кружек. Запрос об обустройстве домашнего офиса может сопровождаться объявлениями мониторов, письменных столов или офисных кресел.

Новый рекламный формат

Сейчас Reddit уже демонстрирует рекламу в своих лентах в разных форматах, среди которых изображения, видео, спонсируемые публикации и AMA-сессии. Рекламные материалы также отображаются внутри обсуждений.

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Тестирование рекламы в поиске на старте будут проводить с ограниченным количеством рекламодателей. В последние недели Reddit также анонсировал новые ленты Following и For You, а также ограничения доступа к Old Reddit.

Компания также объявила о намерении сделать Reddit платформой только для авторизованных пользователей, чтобы противодействовать сбору Google данных для ИИ. Как отмечает The Verge, это решение способствовало падению акций Reddit на 29%.

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