Европейский космический аппарат Hera, направляющийся к двойной системе астероидов Дидим и Диморфос, впервые смог отдельно различить оба небесных тела на снимке. Фото было сделано 18 октября с расстояния 1280 километров от астероидов, которые в тот момент находились примерно в 197 млн километров от Земли.

Диморфос виден отдельно от Дидима

На первом снимке меньший астероид Диморфос занимает лишь около одного пикселя, однако уже четко отделен от более крупного Дидима. Ранее аппарат фиксировал систему как одну световую точку. Об этом сообщает Space.com со ссылкой на Европейское космическое агентство.

Научный сотрудник проекта Hera в ЕКА Михаэль Кюпперс отметил, что Диморфос впервые стал видимым именно на этом изображении. По его словам, хотя астероид в кадре имеет размер примерно в один пиксель, он хорошо отделен от своего родительского тела.

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Миссия изучит последствия удара DART

Hera приближается к завершению путешествия к системе Дидима. Аппарат был запущен ракетой SpaceX Falcon 9 в октябре 2024 года. В начале октября он выполнил тормозные маневры, чтобы замедлить сближение и выйти на траекторию встречи с астероидами.

В сентябре 2022 года аппарат NASA DART столкнулся с Диморфосом в рамках демонстрации технологии планетарной защиты и изменил его орбиту. Задача Hera — изучить последствия этого удара, а также уточнить данные о самих астероидах.

Аппарат имеет 12 полезных нагрузок для дальнейших наблюдений. Миссия также несет два кубсата, которые должны провести более близкие исследования и в конечном итоге совершить посадку на Диморфос шириной около 151 метра. Руководитель миссии ЕКА Иан Карнелли сообщил, что первые детальные изображения Диморфоса планируют представить 25 ноября.

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