正飞往迪迪莫斯和迪莫弗斯双小行星系统的欧洲Hera航天器，首次能够在一张图像中分别辨认出这两个天体。该照片于10月18日拍摄，当时航天器距小行星1280公里，而这两颗小行星距离地球约1.97亿公里。

迪莫弗斯与迪迪莫斯可被分别看见

在首张图像中，较小的小行星迪莫弗斯仅占约一个像素，但已与较大的迪迪莫斯清晰分离。此前，航天器将该系统记录为一个光点。据Space.com报道，消息援引欧洲航天局。

欧洲航天局Hera项目科学家迈克尔·屈珀斯指出，迪莫弗斯正是在这张图像中首次变得可见。他表示，尽管该小行星在画面中大小约为一个像素，但它与其母体分离得很清楚。

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任务将研究DART撞击的后果

Hera正接近前往迪迪莫斯系统旅程的终点。该航天器于2024年10月由SpaceX Falcon 9火箭发射。10月初，它执行了制动机动，以减缓接近速度并进入与小行星会合的轨道。

2022年9月，NASA的DART航天器作为行星防御技术演示的一部分撞击了迪莫弗斯，并改变了其轨道。Hera的任务是研究这次撞击的后果，并完善有关这些小行星本身的数据。

该航天器搭载12项有效载荷，用于进一步观测。该任务还携带两颗立方体卫星，它们将进行更近距离的研究，并最终在宽约151米的迪莫弗斯上着陆。欧洲航天局任务负责人伊恩·卡内利表示，计划于11月25日公布首批迪莫弗斯的详细图像。

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