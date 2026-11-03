Europejska sonda kosmiczna Hera, zmierzająca do podwójnego układu asteroid Didymos i Dimorphos, po raz pierwszy zdołała osobno rozróżnić oba ciała niebieskie na zdjęciu. Fotografię wykonano 18 października z odległości 1280 kilometrów od asteroid, które w tym czasie znajdowały się około 197 mln kilometrów od Ziemi.

Dimorphos jest widoczny osobno od Didymosa

Na pierwszym zdjęciu mniejsza asteroida Dimorphos zajmuje zaledwie około jednego piksela, ale jest już wyraźnie oddzielona od większego Didymosa. Wcześniej sonda rejestrowała układ jako jeden punkt świetlny. O tym informuje Space.com, powołując się na Europejską Agencję Kosmiczną.

Naukowiec projektu Hera w ESA Michael Küppers zaznaczył, że Dimorphos po raz pierwszy stał się widoczny właśnie na tym obrazie. Jak podkreślił, chociaż asteroida ma na ujęciu rozmiar około jednego piksela, jest dobrze oddzielona od swojego ciała macierzystego.

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Misja zbada skutki uderzenia DART

Hera zbliża się do końca podróży do układu Didymosa. Sondę wystrzelono rakietą SpaceX Falcon 9 w październiku 2024 roku. Na początku października wykonała manewry hamujące, aby spowolnić zbliżanie się i wejść na trajektorię spotkania z asteroidami.

We wrześniu 2022 roku sonda NASA DART zderzyła się z Dimorphosem w ramach demonstracji technologii obrony planetarnej i zmieniła jego orbitę. Zadaniem Hery jest zbadanie skutków tego uderzenia, a także doprecyzowanie danych o samych asteroidach.

Sonda ma 12 instrumentów naukowych do dalszych obserwacji. Misja przewozi także dwa CubeSaty, które mają przeprowadzić bliższe badania i ostatecznie wylądować na Dimorphosie o szerokości około 151 metrów. Kierownik misji ESA Ian Carnelli poinformował, że pierwsze szczegółowe zdjęcia Dimorphosa planowane są do zaprezentowania 25 listopada.

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