OpenAI заявила, что количество запросов в ChatGPT, запускающих веб-поиск, достигло 20% объема поисковых запросов Google. Об этом руководитель потребительского продукта ChatGPT Адам Фрай сообщил во время пресс-мероприятия, пишет The Verge.

Как OpenAI определяет поиск

По словам Фрая, компания считает поиском случай, когда введенный пользователем запрос приводит к поиску в интернете. В этот показатель не включают, в частности, запросы на определение термина или простые объяснения того, как выполнить определенное действие.

Фрай не уточнил, откуда OpenAI получила данные об объеме поисковых запросов Google. Поэтому приведенное соотношение является заявлением компании, а не независимо подтвержденным сравнением.

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Конкуренция на рынке поиска

По данным The Verge, показатель в одну пятую объема Google все еще далек от лидерства на рынке. Для сравнения, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла во время антимонопольного процесса против Google в 2023 году заявлял, что Bing занимал около 3% рынка поисковых систем после более чем десятилетия работы.

Во время этого процесса Google называла искусственный интеллект потенциальным фактором изменений на рынке поиска и указывала на возможность серьезной конкуренции со стороны ChatGPT. Google также развивает инструменты на основе ИИ, в том числе AI Overview, персонализированные результаты, визуализации и графики. OpenAI называет свой подход Intelligent UI — визуальным и интерактивным интерфейсом внутри ответа чат-бота.

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