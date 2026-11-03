OpenAI表示，ChatGPT中触发网络搜索的查询数量已达到Google搜索查询量的20%。ChatGPT消费者产品负责人亚当·弗赖在一场新闻活动上透露了这一消息，The Verge报道。

OpenAI如何定义搜索

弗赖表示，当用户输入的查询导致进行网络搜索时，公司将其视为一次搜索。该指标尤其不包括查询术语定义，或简单询问如何执行某项操作的请求。

弗赖没有说明OpenAI从何处获得有关Google搜索查询量的数据。因此，这一比例是该公司的说法，而非经过独立验证的比较结果。

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搜索市场的竞争

据The Verge报道，达到Google搜索量五分之一的指标距离市场领先地位仍有很大差距。作为对比，微软首席执行官萨提亚·纳德拉在2023年针对Google的反垄断审判期间表示，Bing在运营十多年后约占搜索引擎市场的3%。

在该审判期间，Google称人工智能是搜索市场变化的潜在因素，并指出ChatGPT可能带来激烈竞争。Google也在开发基于人工智能的工具，包括AI Overview、个性化结果、可视化内容和图表。OpenAI将其方法称为Intelligent UI——聊天机器人回答内部的可视化互动界面。

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