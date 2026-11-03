OpenAI oświadczyło, że liczba zapytań w ChatGPT, które uruchamiają wyszukiwanie w sieci, osiągnęła 20% wolumenu zapytań wyszukiwania Google. Poinformował o tym podczas wydarzenia prasowego Adam Fry, szef produktu konsumenckiego ChatGPT, pisze The Verge.

Jak OpenAI definiuje wyszukiwanie

Według Frya firma uznaje za wyszukiwanie sytuację, w której zapytanie wpisane przez użytkownika prowadzi do wyszukiwania w sieci. Do tego wskaźnika nie zalicza się między innymi zapytań o definicję terminu ani prostych wyjaśnień, jak wykonać określoną czynność.

Fry nie sprecyzował, skąd OpenAI pozyskało dane dotyczące wolumenu zapytań wyszukiwania Google. Dlatego podana proporcja jest deklaracją firmy, a nie niezależnie potwierdzonym porównaniem.

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Konkurencja na rynku wyszukiwania

Według The Verge wskaźnik na poziomie jednej piątej wolumenu Google wciąż jest daleki od pozycji lidera rynku. Dla porównania, dyrektor generalny Microsoftu Satya Nadella podczas procesu antymonopolowego przeciwko Google w 2023 roku oświadczył, że Bing miał około 3% rynku wyszukiwarek po ponad dekadzie działalności.

Podczas tego procesu Google nazwało sztuczną inteligencję potencjalnym czynnikiem zmian na rynku wyszukiwania i wskazało na możliwość poważnej konkurencji ze strony ChatGPT. Google rozwija również narzędzia oparte na AI, w tym AI Overview, spersonalizowane wyniki, wizualizacje i wykresy. OpenAI nazywa swoje podejście Intelligent UI — wizualnym i interaktywnym interfejsem wewnątrz odpowiedzi chatbota.

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