Ряд независимых разработчиков сообщил о задержках с запуском игр в Steam из-за долгого ожидания одобрения отправленных сборок. В частности, Studio Daimon отложила запланированный на 3 ноября выход игры Food Devils в раннем доступе: команда отправила сборку 12 октября, однако она все еще ожидала проверки.

Задержки запусков

О переносе релиза Food Devils в социальных сетях сообщил директор игры Альфред Камон. Издатель 2 Left Thumbs в октябре также заявил, что из-за длительной проверки сборки пропустил запланированный запуск Wheel Make It почти на две недели. По словам издателя, игра не прошла одну из проверок из-за недоступности для управления контроллером одного пункта меню.

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Сроки проверки Steam

Как сообщает The Verge, Valve указывает на сайте для разработчиков, что проверка присутствия игры в магазине обычно занимает от трех до пяти рабочих дней. Компания советует отправлять страницу на проверку как минимум за семь рабочих дней до запланированной публикации, чтобы было время на возможные изменения.

В то же время выросло количество игр, представленных на Steam Next Fest. На октябрьском фестивале было представлено 7240 игр — на 65,2% больше, чем во время фестиваля в июне, по данным How to Market a Game.

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