多名独立开发者表示，由于等待已提交游戏构建版本获批的时间过长，他们在 Steam 上推出游戏时遇到延迟。尤其是，Studio Daimon 推迟了原定于 11 月 3 日以抢先体验形式发布的 Food Devils：团队于 10 月 12 日提交了构建版本，但该版本仍在等待审核。

发布延迟

Food Devils 的游戏总监阿尔弗雷德·卡蒙在社交媒体上宣布了延期。发行商 2 Left Thumbs 也在 10 月表示，由于构建版本审核时间过长，Wheel Make It 错过了原定发布日，延误近两周。该发行商称，这款游戏未能通过其中一次审核，是因为菜单中的一个选项无法通过控制器操作。

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Steam 审核时限

据The Verge 报道，Valve 在其开发者网站上表示，游戏商店页面的审核通常需要三个至五个工作日。该公司建议至少在计划发布前七个工作日提交页面审核，以便有时间进行可能的修改。

与此同时，在 Steam Next Fest 上展示的游戏数量有所增长。据 How to Market a Game 的数据，10 月的节日活动展示了 7240 款游戏，比 6 月的活动多 65.2%。

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