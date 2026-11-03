Szereg niezależnych twórców poinformował o opóźnieniach w uruchamianiu gier na Steamie z powodu długiego oczekiwania na zatwierdzenie zgłoszonych wersji gry. W szczególności Studio Daimon przełożyło zaplanowaną na 3 listopada premierę Food Devils we wczesnym dostępie: zespół zgłosił wersję gry 12 października, jednak nadal oczekiwała ona na weryfikację.

Opóźnienia premier

O przełożeniu premiery Food Devils w mediach społecznościowych poinformował dyrektor gry Alfred Camon. Wydawca 2 Left Thumbs również oświadczył w październiku, że z powodu długiej weryfikacji wersji gry przegapił planowane uruchomienie Wheel Make It o niemal dwa tygodnie. Według wydawcy gra nie przeszła jednej z weryfikacji, ponieważ jedna pozycja menu była niedostępna do obsługi za pomocą kontrolera.

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Terminy weryfikacji na Steamie

Jak informuje The Verge, Valve podaje na stronie dla deweloperów, że weryfikacja obecności gry w sklepie zwykle trwa od trzech do pięciu dni roboczych. Firma radzi przesyłać stronę do weryfikacji co najmniej siedem dni roboczych przed planowaną publikacją, aby mieć czas na ewentualne zmiany.

Jednocześnie wzrosła liczba gier prezentowanych podczas Steam Next Fest. Na październikowym festiwalu zaprezentowano 7240 gier — o 65,2% więcej niż podczas festiwalu w czerwcu, według How to Market a Game.

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