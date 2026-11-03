Netflix постепенно запускает в США новую вкладку AI Discover в приложении для телевизоров. Она должна помочь подписчикам находить фильмы и сериалы с помощью тематических рекомендаций, сообщает The Verge.

Подборки по темам

Первый эксперимент в рамках AI Discover предлагает контент по темам. Среди примеров, приведенных Netflix, — легкий контент, семейный киновечер и подборки для быстрого просмотра. После выбора темы сервис будет показывать рекомендации, которые ей соответствуют.

Если пользователю не понравится предложенный вариант, он сможет сообщить об этом Netflix. Компания отмечает, что приложение будет запоминать такой отзыв для дальнейших рекомендаций.

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Постепенное развертывание

По словам Netflix, AI Discover работает на основе нового интеллектуального слоя, который реагирует на то, что подписчики сообщают в реальном времени, и продолжает обучаться. Функция будет отображаться в верхнем меню приложения как вкладка Discover.

Сейчас AI Discover постепенно предоставляют подписчикам в США, которые пользуются Netflix на английском языке на поддерживаемых телевизорах. Объявление появилось после недавнего сокращения компанией около 1 000 сотрудников на фоне замедления роста.

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