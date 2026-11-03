Netflix запускає у США AI Discover для тематичних рекомендацій — The Verge

Netflix поступово запускає у США нову вкладку AI Discover у застосунку для телевізорів. Вона має допомогти передплатникам знаходити фільми й серіали за тематичними рекомендаціями, повідомляє The Verge.

Добірки за темами

Перший експеримент у межах AI Discover пропонує контент за темами. Серед прикладів, наведених Netflix, — легкий контент, сімейний кіновечір і добірки для швидкого перегляду. Після вибору теми сервіс показуватиме рекомендації, які їй відповідають.

Якщо користувачеві не сподобається запропонований варіант, він зможе повідомити про це Netflix. Компанія зазначає, що застосунок запам’ятовуватиме такий відгук для подальших рекомендацій.

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Поступове розгортання

За словами Netflix, AI Discover працює на основі нового інтелектуального шару, який реагує на те, що передплатники повідомляють у реальному часі, та продовжує навчатися. Функція відображатиметься у верхньому меню застосунку як вкладка Discover.

Наразі AI Discover поступово надають передплатникам у США, які користуються Netflix англійською мовою на підтримуваних телевізорах. Оголошення з’явилося після нещодавнього скорочення компанією близько 1 000 працівників на тлі уповільнення зростання.

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