Netflix stopniowo udostępnia w USA nową kartę AI Discover w aplikacji na telewizory. Ma ona pomóc subskrybentom znajdować filmy i seriale dzięki rekomendacjom tematycznym, informuje The Verge.

Kolekcje według tematów

Pierwszy eksperyment w ramach AI Discover oferuje treści według tematów. Wśród przykładów podanych przez Netflix są lekkie treści, rodzinny wieczór filmowy oraz kolekcje do szybkiego oglądania. Po wybraniu tematu serwis będzie wyświetlał odpowiadające mu rekomendacje.

Jeśli użytkownikowi nie spodoba się zaproponowana opcja, będzie mógł poinformować o tym Netflix. Firma zaznacza, że aplikacja zapamięta taką opinię na potrzeby przyszłych rekomendacji.

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Stopniowe wdrażanie

Według Netflixa AI Discover działa w oparciu o nową inteligentną warstwę, która reaguje na to, co subskrybenci zgłaszają w czasie rzeczywistym, i nadal się uczy. Funkcja będzie widoczna w górnym menu aplikacji jako karta Discover.

Obecnie AI Discover jest stopniowo udostępniane subskrybentom w USA, którzy korzystają z Netflixa w języku angielskim na obsługiwanych telewizorach. Ogłoszenie pojawiło się po niedawnym zwolnieniu przez firmę około 1 000 pracowników w warunkach spowolnienia wzrostu.

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