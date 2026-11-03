Учёные связали резкое сокращение численности лягушек на биологической станции Борасея в Атлантическом лесу Бразилии с распространением грибка Batrachochytrium dendrobatidis, вызывающего хитридиомикоз. Как сообщает ScienceDaily, доказательства были получены в ходе исследования музейных образцов земноводных, собранных до и после спада популяций в 1979–1982 годах.

Музейные образцы указали на распространение грибка

Команда Центра природоохранной геномики Смитсоновского национального зоопарка и Института биологии сохранения природы совместно со специалистами Пенсильванского государственного университета проанализировала более 370 законсервированных амфибий 17 видов. Часть животных собрали в 1970-х годах, до основного периода сокращения популяций, а часть — в 1980-х, после него.

Ни в одном образце, собранном до 1979 года, исследователи не обнаружили следов хитридиевой инфекции. В то же время среди особей, собранных в 1980-х годах, положительный результат на грибок получили более чем в половине случаев. Учёные считают, что это указывает на появление и быстрое распространение патогена в местном сообществе амфибий в период сокращения их численности.

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Авторы работы отмечают, что виды, подвергшиеся наиболее тяжёлому сокращению, не имели заметных признаков инфекции в сохранённых экземплярах. По их мнению, особо уязвимые лягушки могли погибать настолько быстро после заражения, что не попадали в музейные коллекции. Виды с более стабильными популяциями, напротив, могли лучше переносить инфекцию.

Часть популяций восстановилась

В 2022–2024 годах исследователи вместе с коллегами из Университета Сан-Паулу шесть раз посетили Борасею. Им удалось обнаружить 12 из 17 видов, представленных в исторической коллекции. Пять видов во время современных обследований не выявили, поэтому их нынешний статус на станции остаётся неопределённым.

Хитридиевая инфекция по-прежнему встречается среди местных лягушек, однако большинство популяций, по выводам исследователей, восстановилось после спада начала 1980-х годов. Учёные предполагают, что виды, которые ранее сильно пострадали, могли приобрести большую толерантность к грибку в последующих поколениях. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Ecology.

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