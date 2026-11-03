科学家将巴西大西洋森林博拉塞亚生物站青蛙数量的急剧下降，与引发壶菌病的真菌 Batrachochytrium dendrobatidis 的传播联系起来。正如ScienceDaily报道，相关证据来自对1979年至1982年种群下降前后采集的两栖动物博物馆标本的研究。

博物馆标本显示真菌传播

史密森国家动物园和保护生物学研究所保护基因组学中心的团队，与宾夕法尼亚州立大学的专家共同分析了17个物种的370多只保存两栖动物。部分动物在20世纪70年代、即种群数量主要下降期之前采集，另一部分则在20世纪80年代、即下降期之后采集。

研究人员在1979年以前采集的任何标本中都未发现壶菌感染的痕迹。与此同时，在20世纪80年代采集的个体中，超过半数对该真菌检测呈阳性。科学家认为，这表明病原体在两栖动物数量下降期间出现在当地两栖动物群落中并迅速传播。

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研究作者指出，遭受最严重数量下降的物种在保存标本中没有明显的感染迹象。他们认为，特别脆弱的青蛙可能在感染后死亡得非常快，以至于未能进入博物馆收藏。相比之下，种群更稳定的物种可能更能耐受感染。

部分种群已恢复

2022年至2024年，研究人员与圣保罗大学的同事一起六次前往博拉塞亚。他们找到了历史收藏中记录的17个物种中的12个。在现代调查中未发现5个物种，因此这些物种目前在该站的状况仍不确定。

壶菌感染仍在当地青蛙中出现，但根据研究人员的结论，大多数种群已在20世纪80年代初的数量下降后恢复。科学家推测，此前遭受严重影响的物种可能在随后的世代中获得了对该真菌更强的耐受性。研究结果发表在《Molecular Ecology》期刊上。

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