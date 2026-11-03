Naukowcy powiązali gwałtowny spadek liczebności żab na Stacji Biologicznej Boracéia w Lesie Atlantyckim w Brazylii z rozprzestrzenianiem się grzyba Batrachochytrium dendrobatidis, który wywołuje chytridiomikozę. Jak podaje ScienceDaily, dowody uzyskano podczas badania muzealnych okazów płazów zebranych przed i po spadku populacji w latach 1979–1982.

Muzealne okazy wskazały na rozprzestrzenianie się grzyba

Zespół z Centrum Genomiki Ochrony Przyrody Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute wraz ze specjalistami z Pennsylvania State University przeanalizował ponad 370 zakonserwowanych płazów należących do 17 gatunków. Część zwierząt zebrano w latach 70., przed głównym okresem spadku populacji, a część w latach 80., po nim.

W żadnej próbce zebranej przed 1979 rokiem badacze nie wykryli śladów infekcji chytridiowej. Jednocześnie wśród osobników zebranych w latach 80. dodatni wynik na obecność grzyba uzyskano w ponad połowie przypadków. Naukowcy uważają, że wskazuje to na pojawienie się i szybkie rozprzestrzenienie patogenu w lokalnej społeczności płazów w okresie spadku ich liczebności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Autorzy pracy zaznaczają, że gatunki, które doznały najcięższych spadków, nie miały wyraźnych oznak infekcji w zachowanych okazach. Ich zdaniem szczególnie wrażliwe żaby mogły ginąć tak szybko po zakażeniu, że nie trafiały do zbiorów muzealnych. Gatunki o stabilniejszych populacjach mogły natomiast lepiej tolerować infekcję.

Część populacji się odrodziła

W latach 2022–2024 badacze wraz z kolegami z Uniwersytetu São Paulo sześciokrotnie odwiedzili Boracéię. Udało im się odnaleźć 12 z 17 gatunków reprezentowanych w historycznej kolekcji. Pięciu gatunków nie wykryto podczas współczesnych badań, dlatego ich obecny status na stacji pozostaje nieokreślony.

Infekcja chytridiowa nadal występuje wśród lokalnych żab, jednak większość populacji, według wniosków badaczy, odrodziła się po spadku z początku lat 80. XX wieku. Naukowcy przypuszczają, że gatunki, które wcześniej silnie ucierpiały, mogły w kolejnych pokoleniach nabyć większej tolerancji na grzyba. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Molecular Ecology.

Czytaj nas na