В Великобритании кибератаки затронули предприятия по переработке мяса после инцидентов с системами охлаждения в европейских супермаркетах. Национальный центр кибербезопасности Великобритании заявил, что сотрудничает с пострадавшими компаниями, а общее влияние на страну пока минимально, сообщает The Guardian.

Сбои систем охлаждения

По словам директора по операциям центра Пола Чичестера, специалисты отслеживают ситуацию и помогают организациям выявлять и устранять технологические уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Он отметил, что атаки не были связаны с искусственным интеллектом, а использовали уязвимости, известные уже длительное время.

В понедельник ретейлеры в Бельгии, Эстонии, Ирландии, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах и Швеции сообщили о проблемах с холодильным оборудованием. В некоторых случаях температура в установках повышалась до 50°C. Подобные инциденты ранее произошли во Франции: атакованные там системы работали на устаревших технологиях, подключённых к интернету с типовыми заводскими паролями.

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Ни одна британская сеть продуктовых магазинов напрямую не пострадала. В то же время Британская ассоциация независимых поставщиков мяса сообщила BBC, что инциденты затронули нескольких её участников. В одной компании температура в холодильных установках достигла 100°C, ещё две сообщили о размораживании оборудования. По данным ассоциации, установки в то время были пустыми, поэтому продукция не была утрачена.

Признаки возможной связи с российскими операциями

Исследователи кибербезопасности зафиксировали попытки атак на тестовые контроллеры холодильного оборудования Danfoss, специально размещённые в сети в качестве ловушек для хакеров. Компания Lupovis сообщила о 256 попытках атак из 91 различного источника в период с 20 по 30 октября.

Генеральный директор Lupovis Ксавье Беллекенс заявил, что большинство попыток входа осуществлялось с использованием опубликованных заводских логинов и паролей. Он также указал на совпадение инфраструктуры, использованной при этом сканировании, с инфраструктурой, которую компания ранее связывала со злонамеренными операциями, связанными с Россией. При этом он подчеркнул, что установить конкретную группу пока не удалось.

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