在欧洲超市发生制冷系统事件后，英国的网络攻击波及肉类加工企业。英国国家网络安全中心表示，正与受影响企业合作，目前对全国的总体影响仍然很小，据《卫报》报道。

制冷系统故障

该中心运营总监保罗·奇切斯特表示，专家正在监测情况，并帮助各组织识别和修复攻击者可能利用的技术漏洞。他指出，这些攻击与人工智能无关，而是利用了长期已知的漏洞。

周一，比利时、爱沙尼亚、爱尔兰、芬兰、卢森堡、荷兰和瑞典的零售商报告了制冷设备问题。在一些情况下，设备内的温度升至50°C。此前法国也发生过类似事件：当地遭攻击的系统采用了连接互联网的过时技术，并使用默认出厂密码。

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没有英国食品连锁店受到直接影响。不过，英国独立肉类供应商协会向英国广播公司表示，事件影响了其数家成员企业。一家公司制冷装置内的温度达到100°C，另有两家公司报告设备正在解冻。该协会称，这些装置当时为空，因此没有产品损失。

可能与俄罗斯行动有关的迹象

网络安全研究人员记录到针对Danfoss制冷设备测试控制器的攻击尝试，这些控制器被专门部署在网络中，作为诱捕黑客的陷阱。Lupovis公司报告称，10月20日至30日期间，来自91个不同来源的攻击尝试共有256次。

Lupovis首席执行官泽维尔·贝勒肯斯表示，大多数登录尝试使用了已公开的出厂用户名和密码。他还指出，此次探测所使用的基础设施与该公司此前关联到与俄罗斯有关的恶意行动的基础设施存在重合。同时，他强调，目前尚无法确定具体组织。

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