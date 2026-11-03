Bethesda正式确认了该系列下一部游戏的名称——《上古卷轴VI：哨兵》（The Elder Scrolls VI Sentinel）。据The Verge报道，这一消息是在一段时长不足10分钟、 посвящена Bethesda Game Studios成立40周年的视频中公布的。

等待八年后公布

Bethesda首次透露《上古卷轴》第六部的存在是在八年多以前。工作室负责人托德·霍华德在此次新公告中表示，现在是公布游戏名称的合适时机。

同时，Bethesda没有透露有关《上古卷轴VI：哨兵》的其他细节。特别是，公司没有说明游戏的开发细节或在各平台上的可用性；此前，围绕这些平台曾有关于游戏可能独占的讨论。

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故事将发生在落锤省

据该媒体报道，《哨兵》的故事将发生在《上古卷轴》宇宙中的落锤省。该地点此前已在《上古卷轴：Redguard》和《上古卷轴Online》中出现。

《哨兵》还将成为首款 посвященной Elder Scrolls历史的游戏，并揭示该宇宙中古老神器的秘密。此次名称公布之际，距离《上古卷轴V：天际》发售已过去15年。

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