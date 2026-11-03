Bethesda oficjalnie potwierdziła tytuł kolejnej gry z serii — The Elder Scrolls VI Sentinel. Ogłoszono go w nagraniu trwającym mniej niż 10 minut, poświęconym 40-leciu Bethesda Game Studios, informuje The Verge.

Ogłoszenie po ośmiu latach oczekiwania

Bethesda po raz pierwszy poinformowała o istnieniu szóstej części The Elder Scrolls ponad osiem lat temu. Szef studia Todd Howard podczas nowego ogłoszenia stwierdził, że to dobry moment, aby ujawnić tytuł gry.

Jednocześnie Bethesda nie przekazała żadnych innych szczegółów dotyczących The Elder Scrolls VI Sentinel. W szczególności firma nie sprecyzowała szczegółów rozwoju gry ani jej dostępności na platformach, wokół których wcześniej toczyły się dyskusje dotyczące możliwej wyłączności.

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Wydarzenia rozegrają się w Hammerfell

Według publikacji akcja Sentinel będzie rozgrywać się w prowincji Hammerfell ze świata The Elder Scrolls. Ta lokacja pojawiła się już w grach The Elder Scrolls Adventures: Redguard oraz The Elder Scrolls Online.

Sentinel ma również stać się pierwszą grą poświęconą historii Elder Scrolls i ujawnić tajemnice starożytnych artefaktów z tego uniwersum. Ogłoszenie tytułu nastąpiło w okresie, gdy mija 15 lat od premiery The Elder Scrolls V: Skyrim.

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