Bethesda официально подтвердила название следующей игры серии — The Elder Scrolls VI Sentinel. Его объявили в ролике продолжительностью менее 10 минут, посвященном 40-летию Bethesda Game Studios, сообщает The Verge.

Объявление после восьми лет ожидания

Bethesda впервые сообщила о существовании шестой части The Elder Scrolls более восьми лет назад. Глава студии Тодд Говард во время нового объявления назвал этот момент удачным для того, чтобы раскрыть название игры.

В то же время Bethesda не сообщила других подробностей о The Elder Scrolls VI Sentinel. В частности, компания не уточнила детали разработки игры или ее доступности на платформах, вокруг которых ранее велись дискуссии о возможной эксклюзивности.

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События будут разворачиваться в Хаммерфелле

По данным издания, действие Sentinel будет происходить в провинции Хаммерфелл из вселенной The Elder Scrolls. Эта локация уже появлялась в играх The Elder Scrolls Adventures: Redguard и The Elder Scrolls Online.

Также Sentinel должна стать первой игрой, посвященной истории Elder Scrolls, и раскрыть тайны древних артефактов этой вселенной. Объявление названия произошло в период, когда исполняется 15 лет с выхода The Elder Scrolls V: Skyrim.

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